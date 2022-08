PÅ TUR: Kong Harald og dronning Sonja innleder tirsdag en tredagers fylkestur til Møre og Romsdal.

Kong Harald om Durek-kritikken: − Kommer til å snakke med ham

Kongeparet er i Møre og Romsdal. Der kommenterte de kritikken av sin kommende svigersønn, Durek Verrett.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi kommer til å snakke med ham, sier kong Harald til NRK.

– Det er kulturkollisjon vi merker nå, sier han ifølge statskanalen.

Dronning Sonja sier at det er stor forskjell mellom Norge og Amerika.

Under en tur til Møre og Romsdal snakket kongeparet med pressen om Durek Veretts ferske uttalelser om blant annet corona, som han har fått kraftig kritikk for.

Durek Verrett har uttalt at en spesiell medaljong var med og gjorde ham frisk fra viruset. Medaljngen selger sjamanen selv på sine nettsider.

– Nå er jeg så heldig, eller uheldig, at jeg nettopp har vært syk selv. Og i dette landet har vi et utmerket helsesystem, jeg kan bare si at det er veldig bra å ha et sånn helsesystem som vi har i Norge. Og selv Durek Verrett har nytt godt av vårt helsesystem, sier kong Harald.

– Og har satt pris på det, legger dronning Sonja til.

Ifølge NRK svarer kong Harald følgende på at flere har reagert på at Verrett bruker kongelige titler og begreper i omtale av seg og prinsessen i sitt kommersielle virke.

– Jeg tror ikke det har sunket helt inn ennå hva vi mener.

Kongen sier at de er i en prosess, og at det nok kommer til å løse seg etter hvert. Han poengterer også at de blir bedre og bedre kjent med Verrett.

Prinsesse Märtha og Durek forlovet seg 7. juni i år. Noen bryllupsdato er ikke satt.

VG oppdaterer artikkelen.