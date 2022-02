HEROINSALG: Politiet har frigitt dette overvåkningsbildet, som viser salget av heroindosen som skal ha tatt livet av skuespiller Williams.

Fire pågrepet etter stjerne-overdose

Politiet har pågrepet fire personer de mener indirekte hadde skyld i overdosen som tok livet av TV-stjernen Michael K. Williams i New York i fjor.

Skuespilleren Michael K. Williams ble funnet død i leiligheten sin i Brooklyn 6. september i fjor. Han døde av en overdose.

Nå er fire personer arrestert for å være knyttet til dødsfallet, melder påtalemyndigheten i New York i en pressemelding.

En av dem er tiltalt for å ha solgt heroin som inneholdt fentanyl til Williams. Ifølge NBC var det dette rusmidlet som førte til at han døde.

Fentanyl er et syntetisk opioid som er mye sterkere enn morfin, ifølge SML.

DIALOG: Michael K. Williams (til venstre) sitter sammen med Dominic West under en prisseremoni til ære for serien «The Wire» i 2008.

– Må ta slutt

– Vi kan i dag fortelle at vi har pågrepet medlemmer av en narkotikagjeng, inkludert mannen vi antar solgte den dødelige dosen til Williams, sier aktor Damian Williams i en pressemelding.

– Dette er en krise i folkehelse. Og det må ta slutt. Dødelige opioider som fentanyl og heroin bryr seg ikke om hvem du er, eller hva du har oppnådd. De pleier bare avhengigheten, og leder til tragedie, fortsetter aktoren.

Opioidavhengighet og fentanyloverdoser er et økende samfunnsproblem i USA. Over 100.000 døde av overdose i USA i løpet av en ettårsperiode fra mai 2020. Rundt seks av ti tilfeller knyttes til overdose på syntetiske opioider som fentanyl.

Påtalemyndigheten deler også bilder som viser de pågrepne i det de selger opioider på gaten i New York-nabolaget Brooklyn.

Anerkjent

Williams var kritikerrost og kjent fra TV-serier som blant annet «The Wire» og «Boardwalk Empire». Han ble 54 år gammel.

Williams ble for alvor kjent da han portretterte rollefiguren Omar Little i 2000-talls-klassikeren «The Wire» (2002 til 2008). Her spilte han blant annet kjente navn som mot Dominic West, Sonja Sohn og Idris Elba.

«OMAR»: Williams i «The Wire».

I «Boardwalk Empire» (2010 til 2014) spilte Williams Chalky White. Serien foregår under forbudstiden i USA, og White er både en pengeutpresser og en leder for den afrikanskamerikanske befolkningen i Atlantic City der serien utspiller seg.

I 2012 var Williams også å se i Oscar-vinneren «12 Years a Slave». Han rakk også å bli nominert til Emmy-prisen hele fem ganger, senest for en birolle i serien «Lovecraft County», som kom ut i 2020.