HEDRES: Anne-Kat Hærland ble gjort stas på under årets Gullruten.

En rørt Anne-Kat. Hærland fikk hedersprisen: − Litt sjenert

BERGEN/OSLO (VG) Gullrutens hederspris går til Anne-Kat. Hærland (50).

– Jeg vet ikke hva jeg si. Jeg er veldig glad for denne her. Tusen, tusen takk!

Det var en beveget Hærland som mottok en av de gjeveste prisene under årets Gullruten.

Prisutdelingen anses som en av Norges største. Her kåres kremen av norske TV-programmer og -personligheter.

Årets prisdryss gikk av stabelen i Gullruten i Grieghallen i Bergen lørdag kveld.

– Jeg pleier å ha lagt meg på denne tiden her, fleiper komikeren på scenen.

– Jeg er veldig glad for det, men som sagt samtidig litt sjenert i sånne situasjoner som det her. Så jeg holder meg med å si takk også løper jeg fra scenen.

– Tusen takk skal dere ha!

Hedersprisen deles ut for å hedre personer eller programmer i TV-bransjen for lang innsats. Blant tidligere vinnere er Thomas Numme og Harald Rønneberg (2018), Anne Grosvold (2016) og Trond-Viggo Torgersen (2013).

I 2019 stakk Dagsrevyen, NRKs flaggskip for nyheter, av med seieren.

– Det er rørende og koselig og jeg er veldig stolt, sier Hærland til VG.

Blant de andre Gullruten-nominerte som kunne slippe jubelen løs lørdag, var komiker Herman Flesvig (30), som har gjort enorm suksess med NRK-serien «Førstegangstjenesten».

Han stakk av med én av de aller mest ettertraktede prisene – Gullrutens publikumspris – den eneste kategorien hvor det norske folk får stemme på sin TV-favoritt under Gullruten.

«EGOPRIS»: Det var en fornøyd Herman Flesvig (30) som fikk en av Gullrutens gjeveste priser lørdag. – Hvis det er en som ikke trengte mer selvtillit, så er det meg, sier han spøkefullt på scenen. VANT: Pia Tjelta (44) fikk pris for rollen hun spiller i sesong 2 av TV-serien «Lykkeland». FIKK PRIS: Henriette Steensrup (47) ble hedret for den folkekjære TV-serien «Pørni», som hun både har skrevet og spiller hovedrollen i selv. – Jeg tror mange kjenner seg igjen i Pørni. Det er jo veldig mange Pørni-er der ute har jeg nå skjønt, og det blir jeg jo glad for, sier Steenstrup fredag.

Jon Almaas (54) og Solveig Kloppen (50) stakk av med Gullruten-prisen for beste programleder – underholdning for sin innsats i «Alle mot alle». Kloppen gikk over til TV Norge for to år siden, etter nesten 20 år i TV 2.

Serien «Basic Bitch» på Discovery – med Kristine Grændsen, Karin Klouman, Emilie Skolmen og Ada Otilde Skjong Eide i spissen, hentet hjem prisen for beste humorprogram.

LITT FLAU, MEN FORNØYD: Anne-Kat. Hærland var rørt da hun fikk hedersprisen under årets Gullruten-seremoni.

– Veldig, veldig rørt

VG fikk snakke med hedersprisvinneren.

– Jeg er skjelven, men jeg er også litt sånn småflau. Jeg er ikke noe god på de tingene her, sier Hærland til VG.

– Hvordan er det å se så mange av dine tidligere kollegaer og venner hedre deg på denne måten her?

– Nei, jeg begynte jo å grine. Jeg ble veldig, veldig rørt.

– Nå har du blitt hedret for hele karrieren din. Er det noe du husker spesielt godt?

– Jeg har fått lov til å lage så mye forskjellige ting. Jeg er bare glad for alle tingene jeg har fått gjøre.

– Er det noe du angrer på?

– Nei.

RØRT: Hærland tok til tårene under prisutdelingen.

Hærland, som nylig begynte i en ny jobb som podkastutviker i Aller Social Club, er spesielt kjent fra tiden hun var fast deltaker i Nytt på nytt fra 1999 til 2007. Under prisutdelingen lørdag ble det vist klipp fra Hærlands glansdager i underholdningsprogrammet.

– Det er lenge siden, sier hun til VG.

– Så for meg er det som om det har skjedd et helt liv i mellomtiden. Det var en veldig gøy periode, men det har vært veldig gøy i alle perioder etterpå også.

– Du var litt kort oppe på scenen, var det noe mer du skulle ønske du sa?

– Nei, jeg har ikke så mye mer å si enn at jeg er glad. Hva mer skal jeg si?

– Visste du om dette på forhånd?

– Ja, ellers så hadde de ikke fått meg til å komme hit. Jeg er ikke en som går på sånne ting.

Hærland har tidligere stått frem med øyesykdommen hun holdt skjult i 20 år.

– Denne diagnosen har jo ligget under alt jeg har gjort i 20 år, sa hun til VG i 2016.

