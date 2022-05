TILTALT: Valen sier til VG at han på en «rar» måte ser frem til å legge frem sin side av saken i Oslo tingrett i august. Her avbildet i 2020.

Tiltale mot Kristian Valen: Politiet krever inndragelse av flere våpen

Komiker Kristian Valen (48) må møte i retten etter at politiet skal ha funnet ulovlig våpen i hjemmet hans. – Mye faktafeil i tiltalen, sier Valen.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forholdene som Valen er tiltalt for strekker seg tilbake til februar 2020.

I hjemmet hans i Oslo fant politiet et våpen av typen AR15 halvautomatisk gevær kaliber 223 Remington, ifølge tiltalen.

Våpenet skal ikke ha vært registrert i det nasjonale våpenregisteret, og Valen skal ikke ha hatt våpenkort. Han skal også ha oppbevart to batonger som fremsto som voldsprodukter, i tillegg til en skuddsikker vest merket med «POLITI» – som er i strid med våpenloven.

Politier krever i tillegg inndragelse av minst 34 våpen, og henviser til straffelovens paragraf 70 om at det er «nærliggende fare for at den vil bli gjort til gjenstand for eller brukt ved en straffbar handling».

På listen er det blant annet oppført en rekke pistoler, rifler og airsoft-våpen – samt en «Eurocop, lekepistol».

– Han erkjenner ingen av forholdene i tiltalen. Bakgrunnen for dette vil bli belyst nærmere under hovedforhandlingen, sier hans forsvarer Ida Andenæs til VG.

VG har spurt politiadvokat Christine Solberg om hvorfor politiet ønsker å inndra disse gjenstandene. Til det svarer hun:

– Begrunnelsen for påstanden om inndragning vil være et av temaene som behandles under hovedforhandlingen, skriver hun i en e-post.

Valen: - Kanskje dette blir et nytt show

VG har vært i kontakt med Valen som ønsker å gi følgende kommentar til saken:

«Dette er dessverre ikke så sexy som politiet vil ha det til + det er så mye faktafeil i tiltalen at jeg vet ikke hva jeg skal si? Dette er noe som skjedde for godt over to år siden og det er VI som har mast ukentlig på politiet for å få en endelig få en avslutning i saken. Dessverre ser vi at dette blir i en rettssak, men vi har dokumentasjon på alt og ser på en rar måte frem til å presentere dette for retten ettersom vi motstrider alle påstandene fra politiet».

Videre skriver han:

«Jeg velger å se etter det positive og det humoristiske i dette slik vi gjorde for ti år siden når det viste seg at det politiet kalte en «ekte pistol» viste seg å være en vannpistol fra «Toys R Us» til 48 kroner, så kanskje dette blir et nytt show som det ble for ti år siden i showet «Raskere enn sitt eget beste» hvor den hendelsen ble et av showets høydare av alle ting. Nå er jeg midt i oppkjøringen til sommershow på Hamar og har all fokus på å endelig få komme hjem til Norge igjen å stå på scenen.»

VG har spurt Valen om hva han mener er feil i tiltalen, og om hendelsen han refererer til for ti år siden. Det ønsker han ikke å kommentere.

Har gjort omfattende mengde beslag

Valen sier blant annet i sin kommentar at han har mast ukentlig på politiet for å få en avslutning på saken. Politiet sier på sin side følgende om at saken skal opp i retten først to og et halvt år etter hendelsen:

– Politiet har foretatt grundige undersøkelser og vurderinger i saken, herunder av den omfattende mengden av beslag. Videre har politiet jobbet med å få til avhør av tiltalte i saken, som ikke har ønsket å la seg avhøre av politiet, skriver politiadvokat Solberg i en e-post.

Tiltalen mot Valen omfatter også narkotikaovertredelse, etter at politiet gjorde et beslag av tabletter som skal ha inneholdt narkotiske virkestoff. Til dette skriver Valen følgende:

– Det er vanlige medisiner som er forskrevet av lege, og det har vi dokumentasjon på.

Saken skal opp for Oslo tingrett 16. og 17. august i år.

Valen på vei ut av politihuset i Oslo i 2016.

Dømt for trusler

Dette er ikke første gang Valen møter i retten.

I 2017 ble komikeren i Borgarting lagmannsretten dømt for å ha fremsatt trusler mot polititjenestemenn på Facebook. Året før hadde Valen etter et besøk av politiet la ut et innlegg på Facebook med bilder av to politimenn, og hvor han utlovet en dusør på 10.000 kroner til den som kunne oppgi identitet og adresse på vedkommende.

Valen hevdet hele tiden at Facebook-innlegget ikke var ment som trusler, og slapp fengselsstraff.

I mars 2020 sendte Valen ut en pressemelding om at han den siste tiden hadde vært gjennom en krevende periode, der alkohol har «blitt en følgesvenn som har tatt overhånd».

I et intervju før jul i fjor fortalte Valen til TV 2 at han etter dette la seg inn på avrusningssenteret Vangseter, hvor han fikk den nødvendige hjelpen han trengte.

– Jeg måtte tenke på meg selv, la ut en pressemelding hvor jeg fortalte at jeg la meg inn på rehabilitering. Jeg vil ikke legge skjul på noe og jeg fleiper jo om det også fra scenen. Jeg har ikke sluttet og gå ut og være sosial, men endringen er at jeg kjører bil hjem igjen etterpå, sa han til kanalen.