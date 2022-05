SPORTY: Kronprins Haakon, her på en filmpremiere i fjor.

Kronprins Haakon skal gå over Grønlandsisen

Kronprins Haakon drar til Grønland for delta på en ekspedisjon i samarbeid med Universitetet i Tromsø.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ekspedisjonen starter i Ilulissat 19. mai, og kronprinsen skal være med på den første delen som går over innlandsisen med kite (seil) og ski som fremkomstmiddel, heter det i en pressemelding fra UiT.

Kongehuset skriver på sine nettsider at det er i år 50 år siden kong Olav offisielt åpnet Universitetet i Tromsø. Det er i den anledningen UiT skal organisere en forskningsekspedisjon. Kronprinsen Haakon deltar som et av ekspedisjonsmedlemmene.

SKI-PRINS: Kronprins Haakon på Strandafjellet i 2016.

Formålet med ekspedisjonen er å formidle kunnskap og innsikt om arktisk natur, forskning og polarhistorie. I tillegg vil ekspedisjonen ta jevnlige snøprøver som skal leveres til klimaforskere ved forskningsstasjonen Eastgrip som ligger midt på Grønlandsisen.

Hopper av før andre etappe

Ekspedisjonen skal innom forskningsstasjonen Eastgrip, der et internasjonalt forskerteam borer seg gjennom den over 2500 meter tykke isen. Kunnskap fra denne forskningen vil være viktig for å forstå hvor mye is som vil forsvinne fra Grønland med et varmere klima.

Den andre delen av ekspedisjonen gjennomføres uten kronprinsen, og vil foregå med kajakk langs deler av østkysten, i et område hvor en rekke norske fangstmenn og forskere overvintret i mellomkrigsårene. Blant disse er kjente polarskikkelser som Helge Ingstad, Henry Rudi og John Giæver.