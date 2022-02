DONERER: Ryan Reynolds og Blake Lively vil donere penger til ukrainske flyktninger. Her fra premiere i 2018.

Blake Lively og Ryan Reynolds vil donere opp til ni millioner kroner til ukrainske flyktninger

Ekteparet Blake Lively og Ryan Reynolds oppfordrer til å donere penger til flyktninghjelp for Ukraina, og de lover å matche donasjoner opp til en million dollar.

Av Maria Støre

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det skrev skuespillerparet i sosiale medier i helgen.

De oppfordret sine følgere til å donere til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), og sa de vil matche donasjoner opp til en million dollar. Det tilsvarer omtrent ni millioner norske kroner.

Ryan Reynolds skrev følgende på Twitter:

«I løpet av 48 timer ble utallige ukrainere tvunget til å flykte fra hjemmene sine til nabolandene. De trenger beskyttelse. Når du donerer, vil vi matche det opp til 1.000.000 dollar, noe som skaper dobbel støtte».

Han lenker også til FNs nettsted for donasjon til flyktninger.

På Instagram la Lively ut et UNHCR-bilde som viser et barn, og skrev at byrået «gir livreddende hjelp».

Etter Russlands invasjon av Ukraina, har flere vært nødt til å flykte landet.

Polsk grensevakt sa søndag at nærmere 200.000 mennesker har flyktet fra Ukraina til Polen siden Russland startet sin invasjon.

Bare søndag har mer enn 77.000 mennesker krysset grensen fra Ukraina til Polen, opplyser Thomasz Praga, sjef for grensepolitiet i Polen.