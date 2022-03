Kulturminister Anette Trettebergstuen sier at hun håper de nye midlene vil hjelpe kulturfeltet nærmere normalen igjen, nesten to år etter at pandemien stengte hele Norge.

Kulturlivet: 59 friske millioner til fordeling

Kulturminister Anette Trettebergstuen mener det er spesielt ett felt som sårt trenger raske midler.

– Dette er direkte virkemidler som vil komme hele verdikjeden til gode, men spesielt populærmusikk-feltet som har vært hardest rammet, sier Trettebergstuen til VG, og legger til at det er musikk- og scenekunstfeltet som har hatt størst omsetningsfall som følge av pandemien.

– Jeg vil derfor be spesielt Norsk kulturråd og Fond for lyd og bilde om å særskilt ivareta populærmusikkfeltet når de fordeler disse midlene, sier hun.

De 59 millionene er midler som er satt av til stimulering gjennom det eksisterende apparatet av virkemidler – og som skal stimulere kultursektoren i en overgangsperiode – og fordeler seg slik:

* 30 mill. kroner til Norsk kulturfond (for at midlene skal komme frem så fort som mulig, vil de sluses gjennom kulturfondet til arrangørstøtteordningene for musikk og scenekunst)

* 11 mill. kroner til Music Norway

* 10 mill. kroner til Fond for lyd og bilde

* 5 mill. kroner til Fond for utøvende kunstnere

* 3 mill. kroner til Danse- og teatersentrum

Kulturministeren har opplevd krass kritikk fra kulturbransjen etter at Norge gjenåpnet helt den 12. februar i år. Da forsvant ikke bare alle smitteverntiltak, men også grunnlaget for hele stimuleringsordningen som egentlig var varslet å vare frem til 31. mars.

Dette har ført til at flere har måttet avlyse konserter og arrangementer i denne perioden, mens kulturministeren ved flere anledninger har presisert at det ville ha vært lovbrudd å fortsette stimuleringsordningen etter at smitteverntiltakene forsvant den 12. februar.

– Men hvorfor tok det så lang tid å komme med disse midlene?

– Vi har vært opptatt av å være treffsikker og så raske som mulig ut fra de mulighetene som finnes, og det etter innspill fra bransjen selv, sier Anette Trettebergstuen, som har ett sterkt ønske for månedene fremover:

– Jeg oppfordrer alle til å bruke vårt rike kulturtilbud, det er ingen grunn til å sitte på gjerdet og vente med å kjøpe billetter til konserter og andre arrangementer.

Daglig leder i Norske konsertarrangører og medlem i Musikkindustriens næringsråd (MIR), Tone Østerdal, er tilfreds over signalene fra kulturministeren.

– Vi er glade for at kulturministeren anerkjenner at musikkbransjen fortsatt befinner seg i en ekstremt krevende situasjon, og så tydelig prioriterer populærmusikkfeltet i denne runden, sier hun.

– Jeg er også glad for signalene om at Trettebergstuen vil instruere Kulturrådet til særskilt å ivareta populærmusikkfeltet når de fordeler disse ekstra midlene. Arbeidsutvalget i MIR hadde et møte med politisk ledelse i Kulturdepartementet om situasjonen så sent som mandag kveld, hvor vi la tydelig vekt på behovet for dette, sier Østerdal.

I 2022 er det totalt satt av 1,2 milliarder kroner til koronastøtteordninger for kultursektoren. Midlene som nå fordeles er en del av de 300 millioner kronene som er satt av til stimulering gjennom eksisterende virkemiddelapparat.