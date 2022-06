FLYR HØYT: Herman Flesvig på Gullruten tre uker tilbake.

Herman Flesvigs selskap gikk i minus i 2021

Økte lønnskostnader ga negativt resultat for Flesvig Underholdning AS.

I sitt fjerde regnskapsår, 2021, går Flesvigs selveide selskap på et lite tap, med 204.000 i minus på resultat før skatt.

Året før endte samme post på 567.000 i pluss.

Inntektene har gått opp fra 2,7 millioner til 2,9. Det er ny omsetningsrekord for Flesvig Underholdning AS.

Men selskapet har fått større lønnskostnader, som har gått opp fra 1,65 millioner til 2,52 millioner.

Dette som følge av at antallet ansatte er økt fra to til tre.

VG har bedt om en kommentar fra Flesvigs manager Laila Robe.

I selskapets 2020-regnskap var det spesifisert at daglig leder mottok 1,28 millioner i lønn.

Det er ingen spesifikasjon rundt dette i 2021-regnskapet.

Flesvig har gjort stor suksess med «Førstegangstjenesten» på NRK. Under Gullruten røpet han at han jobber med nye TV-prosjekt, og tidligere denne uken skrev Kampanje at Flesvigs TV-kontrakt med NRK ikke er fornyet.

– Først og fremst så er det viktig å presisere at Herman ikke har brutt med NRK, men som underholdningsredaktør Charlo Halvorsen har uttalt så er det enighet om en mye løsere tilknytning enn tidligere, skrev Flesvigs manager Laila Robe til Kampanje.

Hvor Flesvig nå skal lage TV-innhold er foreløpig ukjent.

– Herman ønsket etter suksessen hos NRK å ha mulighet til å jobbe på tvers av ulike medier og stå helt fritt til å vurdere film og TV-tilbud både fra aktører i Norge og utlandet fra prosjekt til prosjekt. Herman er per i dag en 100 prosent free agent og det er også det som vil være vår forretningsstrategi fremover, skrev Robe til nettstedet.

Til info: Podkasten «Storefri», med Herman Flesvig og Mikkel Niva, er produsert av VGTV for PodMe.