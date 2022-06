Kongehusekspert om forlovelsen: − Stiller nye krav til Durek

– Durek Verrett blir nå en del av kongefamilien, det stiller nye krav til han.

Det sier kongehus-ekspert Trond Noren Isaksen til VG.

– Mye av det han gjør vil reflektere tilbake på kongefamilien. Derfor må han være mer bevisst på sin rolle. Det har vi sett fra andre land at det kan være en vanskelig balansegang, fortsetter han.

Men samtidig er han ikke overrasket over at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett nå har fått kongens og dronningens velsignelse til å forlove seg og inngå ekteskap.

– I den norske kongefamilien har man en fin tradisjon for at man kan gifte seg med den man ønsker. Det måtte jo kongeparet selv kjempe for i sin tid – og de har vært tydelige på at deres barn ikke skal måtte gjennomgå noe lignende, fortsetter Trond Noren Isaksen, som er historiker og forfatter av seks bøker om kongehuset.

Prinsesse Märtha Louise er nummer fire i arverekken til den norske tronen.

– Vi vet jo at prinsessetittelen er viktig for henne, arveretten er nok mer teoretisk. Men samtidig er det slik at skal hun beholde arveretten til tronen, må kongen gi sin tillatelse til ekteskapet, fremholder Noren Isaksen.

NYTT BILDE: Prinsesse Märtha og Durek Verrett på offisielt forlovelsesfoto.

Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle gleder seg over forlovelsen mellom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett. Den kom, ifølge henne, som forventet.

– I første omgang må jeg få gratulere dem. Så vil jeg si at jeg ikke er spesielt overrasket, fordi han har sagt før at de skal gifte seg. Det er helt tydelig at relasjonen deres er sterkt, til tross for de utfordringer som åpenbart har vært underveis.

– Hvilke utfordringer tenker du på da?

– Både det at de har bodd på hvert sitt kontinent under coronapandemien, men også all kritikken mot han, og dem, som de har fått på grunn av hans kontroversielle standpunkter. Men kjærligheten er sterkest, sier Vagle.

Verrett, også kjent som sjaman Durek, har blant annet hevdet at han ikke er et vanlig menneske, men en blanding mellom en reptil og Andromeda, som kan være både et stjernebilde og en prinsesse. Han har også leflet med 5G-konspirasjonsteorien, for å nevne noen av kontroversene.

Det var tirsdag formiddag at prinsesse Märtha Louise (50) og Durek Verrett (47) kunngjorde sin forlovelse. I meldingen som ble sendt ut til norske medier skriver paret blant annet at «Kjærlighet dømmer ikke hvor man kommer fra eller hvem man er som mennesker.»

Info Fakta om prinsesse Märtha Louise Eldste barn av kong Harald og dronning Sonja. Født 22. september 1971.

Giftet seg med Ari Mikael Behn den 24. mai 2002. De fikk døtrene Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah sammen.

Nummer fire i arverekken til tronen etter sin bror, kronprins Haakon, og hans to barn, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.

Begynte i januar 2002 å arbeide med kulturformidling og rosenmetoden på selvstendig grunnlag.

Startet i 2007 «engleskolen» Soulspring, tidligere Astarte Education, sammen med Elisabeth Nordeng.

I 2002 ga hun avkall på tittelen «Hennes kongelige høyhet». I 2019 besluttet hun å ikke bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng.

I 2016 besluttet Märtha Louise og Ari Behn å gå fra hverandre, og paret ble skilt i 2017. Behn tok sitt eget liv 25. desember 2019.

Durek Verrett og Märtha Louise bekreftet i mai 2019 at de var i et forhold. 7. juni 2022 opplyste paret at de er forlovet. (NTB) Vis mer

Avstandsforhold

Durek Verrett og Märtha Louise bekreftet i mai 2019 at de var i et forhold.

Siden har de hatt et avstandsforhold med hyppige besøk hos hverandre. Blant annet feiret Märtha og hennes tre døtre julen 2021 i Los Angeles.

På det lengste har paret vært fra hverandre i et halvt år – på grunn av pandemien.

– Det er ekstremt vondt, en følelse jeg deler med mange andre i samme situasjon. Men det verste er ikke å vite når vi ses neste gang, uttalte Märtha til VG i fjor vår.

Da sa hun også at hun hadde seriøse planer om å flytte til Los Angeles, men paret opplyser nå at avstandsforholdet på hver sin side av Atlanterhavet vil fortsette.

– Har nok en plan

Hvor lenge skriver de ikke, men det bekymrer uansett ikke Caroline Vagle.

– Nå har de jo forsøkt avstandsforhold en stund og ser at det kan fungere, og når de nå er forlovet så har de nok en plan og en løsning for fremtiden. Hun har jo tross alt tre barn her i Norge. Og han er bundet til USA på sin måte.

Märtha Louise har barna Maud Angelica (19), Leah Isadora (17) og Emma Tallulah (13), som hun fikk sammen med eksmannen, forfatter Ari Behn. De skiltes i 2016.

Så vidt Vagle vet er det første gang i nyere norsk historie at en kongelig som har vært gift før forlover seg på nytt.

– Men det har vi jo sett i andre land som Storbritannia og Danmark, så i vår tid er ikke det kontroversielt i det hele tatt, mener eksperten.