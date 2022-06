DØD: Alec John Such spilte blant annet på klassikeren «You give love a bad name».

Bon Jovi-bassist Alec John Such er død: − Vi er knust

Bassist Alec John Such ble 70 år gammel.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det amerikanske rockebandet Bon Jovi uttrykker sin sorg over Suchs bortgang på Instagram søndag kveld:

«Vi er knust over å høre nyheten om bortgangen til vår kjære venn Alec John Such. Han var en original».

Such var med på å grunnlegge bandet på begynnelsen av 1980-tallet. Han har blant annet spilt på klassikeren «You give love a bad name» – som har nesten syv hundre millioner avspillinger på Spotify.

Bandet skriver også følgende om bassisten:

«Alec var alltid vill og full av liv. I dag bringer disse spesielle minnene et smil på ansiktet mitt og tårer i øynene. Vi kommer til å savne ham».

Dødsårsaken er foreløpig ukjent.

ROCKEBAND: Her er Such sammen med de øvrige Bon Jovi-medlemmene i 1992.

Such ble født i Yonkers, New York, og spilte tidligere i et band med Richie Sambora, The Message, før han til slutt ble med i Bon Jovi. Han var på begynnelsen av 1980-tallet sjefen for det som den gang var Hunka Bunka Ballroom i Sayreville, New Jersey.

Bandet er et av de mest suksessrike fra USA de siste 30 årene. Such forlot bandet i 1994, men ble aldri offisielt erstattet.