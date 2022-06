NYFORLOVET: Prinsesse Märtha og Durek Verrett på bildet de delte fritt etter begivenheten.

Selger prinsesse Märtha og Durek Verrets forlovelsesbilder

Fotografvenner av prinsesse Märtha (50) og Durek Verrett (47) tilbød å selge flere forlovelsesbilder av paret for nær 50.000 kroner per stykk. – En misforståelse, sier Märthas sekretær.

Nyheten om at Durek Verrett har fridd og fått ja fra Norges prinsesse, har vakt oppsikt langt utenfor landets grenser. Paret delte selv ett bilde sammen med kunngjøringen tirsdag.

Der smiler de to mot hverandre, og man får et godt glimt av ringen på Märthas venstre hånd.

Det er prinsessens nære venn fra om lag fem år tilbake, Babak Golkar (40), som har tatt bildet. Han har tatt flere motiver, og VG fikk tirsdag kveld opplyst at de kunne kjøpes for 5000 dollar – nær 50.000 norske kroner per stykk.

Maxim Bouchard, grunnlegger av selskapet Elevate You – som selger bildene, opplyste om prisen i en e-post.

VG dobbeltsjekket samme kveld om beløpet på 5000 dollar faktisk var riktig oppfattet, og Bouchard svarte i en ny e-post:

– Ja, det stemmer. La meg vite når dere har gjort et utvalg,

Maxim Bouchard oppgis å være grunnlegger av Elevate You. På Instagram beskriver selskapet seg som et sosiale medier-byrå.

VG har vært i kontakt med prinsesse Märthas personlige sekretær, Carina Scheele Carlsen, som sier at hun ikke har noen innsikt i bildesalget, og derfor heller ikke har noen kommentar.

– Prinsesse Märtha og Durek har ingen del i dette, skriver hun i en SMS.

Helomvending

En time senere tar Scheele Carlsen på nytt kontakt med VG via SMS, der hun skriver: «Det er visst en misforståelse».

– Det viser seg at de har skrevet feil, og at det skal være 500 dollar, ikke 5000, sier Carlsen.

Maxim Bouchard skriver like etter en e-post til VG der han beklager.

– Jeg er blitt gjort oppmerksom på at jeg har gjort en feil, skriver han og legger til:

– Prisen som er avtalt med fotografen, er 500 dollar, ikke 5000.

Bouchard skriver videre at han befant seg på en flyplass da han skrev e-posten tirsdag, og at han var nær ved å miste flyet.

– Så jeg må ha tastet en ekstra null, skriver han.

– Det var ikke den beste dagen å reise på, med alt som foregikk, runder han av med.

VG har valgt ikke å kjøpe bilder fra Elevate You. I Norge er veiledende frilanssatser for kjøp av allerede fotograferte bilder til engangsbruk på 3100 kroner (før mva.), ifølge Norsk Journalistlag.

Om amerikanske People har bladd opp, vites ikke, men kjendismagasinet bringer to andre bilder på sine nettsider.

Märthas vennskap med fotografen startet i 2017, før hun ble kjent med Durek. Bilder Durek har delt på Instagram og InstaStories viser at også han er blitt venn av Golkar.

Det er heller ikke første gang prinsessen foreviger Märtha. I september 2018 delte hun dette bildet fra Istanbul i Tyrkia, der Golkar er oppgitt som fotograf:

Dette bildet ble lagt ut på prinsessen offisielle Instagram – om lag ett år før hun opprettet en ny Instagram-konto til bruk i næringsvirksomhet, da uten bruk av prinsessetittelen sin.

Også Maxim Bouchard, som står for det praktiske rundt bildesalget, er venn av prinsessen og Durek.

«Gjenforent med min engel», skrev Golkar under en selfie med seg (t.v.), Märtha og Bouchard i Beverly Hills i mars.

«Endelig», skriver Bouchard.

Også Durek kommenterer med kjærlighetserklæring under bildet: