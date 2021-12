FORTSETTER: Krangelen som startet tidligere i måneden pågår etter nye uttalelser.

Island Boys fortsetter krangelen med Jake Paul

TikTok-kjendisene Flyysoulja og Kodiyakredd sier Jake Paul «ikke er på deres nivå» etter at YouTube-stjernen uttalte at han lett hadde banket dem.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Tvillingene Island Boys var tidligere i desember gjester i podkasten «IMPAULSIVE», som tilhører Jakes bror Logan Paul. Det endte med at 20-åringene avbrøt intervjuet.

Nå har det etter nye uttalelser oppstått en influencer-krangel mellom Island Boys-tvillingene og Paul-brødrene.

Krangelen startet med at medprogramleder i podkasten George Jankos skal ha lurt på om Island Boys var redde for å bli glemt. Tiktokerne skal ha trodd han mente at de allerede var glemt. Ordvekslingen fortsatte helt til Logan Paul grep inn og roet dem ned.

Ut mot Island Boys etter podkasten

YouTube-brødrene Jake og Logan Paul er blant internettets mest kjente. Jake har den siste tiden gjort karriere i bokseringen. Etter podkast-hendelsen gikk Jake ut og sa at han hadde «smacked the shit out of them» om han var der.

Nå har den ene av duoen Island Boys, Flyysouljah, postet en serie av tiktoker hvor han svarer på spørsmål fra fansen om Paul. Det skriver Dexerto.

I videoene fortsetter han krangelen med youtuberen og forteller hva han syntes om podkast-hendelsen.

– De behandlet meg veldig dårlig. Jeg satte ikke pris på det, sier han i en TikTok.

Island Boys-tvillingene heter egentlig Alex og Franky Venegas. På TikTok går de under navnene Flyysoulja og Kodiyakredd.

Paul-brødrene har så langt ikke kommer med en ny uttalelse.

Suksess i 2021

Gjennom 2021 har Island Boys-tvillingene fra Florida gått viralt med låten «I’m An Island Boy», men suksessen har hatt en bakside og de har tidligere snakker ut om hatmeldinger.

De verdenskjente YouTube-brødrene Logan og Jake Paul er fortsatt blant de mest kjente på YouTube. Brødrene ble tidligere i år kåret til å være blant av de mest populære, men minst likte influencerne i USA.

Det siste året har de fått mye oppmerksomhet for sine show-boksekamper med ulike stjerner. Rett før desember var Logan på norgesbesøk hvor han blant annet møtte Kygo møtte Logan Paul i Bergen og skapte fans-kaos i Tromsø.

