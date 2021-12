PARTNERE: Milliardæren Jeffrey Epstein tok sitt eget liv i 2019. Partneren Ghislaine Maxwell ble 29. desember funnet skyldig i overgrepsanklager.

Ghislaine Maxwell skyldig i fem av seks tiltalepunkter

Juryen har bestemt seg: Ghislaine Maxwell kjennes skyldig i sexhandelsrettssaken mot henne.

Det melder blant annet nyhetsbyrået AP og CNN.

Den britiske kvinnen anklages for å ha skaffet unge jenter til milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein.

Maxwell er funnet skyldig i fem av seks tiltalepunkter. Hun skal kunne bli dømt til inntil 70 år i fengsel, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

60-åringen står også tiltalt for to punkter for falsk forklaring som vil bli prøvd separat.

SKYLDIG: Ghislaine Maxwell har foreløpig ikke anket dommen mot seg.

Under rettssaken skal Maxwell ha sittet passiv i rettssalen på Manhattan, og iblant ha fjernet munnbindet sitt for å ta noen slurker vann da dommer Alison Nathan leste opp jurykjennelsen for hver av de seks tiltalepunktene.

Lokkedue for Epstein

Maxwell var siktet for å ha skaffet jenter til Epstein, hennes tidligere kjæreste, som han i sin tur misbrukte, fra 1994 til 2004. Enkelte av kvinnene som vitnet i rettssaken skal ha vært så unge som 14 år gamle da de ble utsatt for overgrep.

Epstein tok livet av seg i 2019 i en fengselscelle på Manhattan mens han ventet på sin egen rettssak som følge av anklager om sexmisbruk. Han var da 66 år gammel.

Ghislaine Maxwell var også anklaget for selv å ha deltatt i misbruket av tenåringsjenter. Maxwell skal, siden de to ble kjent i 1991, ha hatt en rolle i Epsteins liv som vekselvis kjæreste, husholderske, forretningspartner og helikopterpilot.

Ifølge Maxwells bror skal kjæresterelasjonen med Epstein kun ha pågått i et par år før forholdet gikk over til en mer forretningsmessig art.

SAMARBEIDET OM MISBRUK: Sosietetskvinnen Ghislaine Maxwell og milliardæren Jeffrey Epstein.

Maxwell møtte i retten for følgende seks tiltalepunkter:

Konspirasjon for å lokke mindreårige til å reise for å delta i ulovlige seksuelle handlinger.

Å lokke en mindreårig til å reise for å delta i ulovlige seksuelle handlinger.

Konspirasjon for å transportere mindreårige med den hensikt å delta i kriminell seksuell aktivitet.

Transport av en mindreårig med den hensikt å delta i kriminell seksuell aktivitet

Sexhandelkonspirasjon

Sexhandel av en mindreårig.

Foreløpig er det uklart hvilket av de seks tiltalepunktene Ghislaine Maxwell ikke har blitt funnet skyldig i.

Datoen for når straffeutmålingen vil bli foretatt er ikke kjent.

Sammenlignes med R. Kelly-saken

Sammen med rettssakene til filmprodusenten Harvey Weinstein og sangeren R. Kelly, er Maxwells sak blant de høyest profilerte rettssakene som fant sted i kjølvannet av #MeToo-bevegelsen, som oppmuntret kvinner til å snakke ut om seksuelle overgrep fra kjente og mektige mennesker.

Under rettssakens avsluttende argumenter i den føderale domstolen på Manhattan hevdet aktoratet at Maxwell var Epsteins samarbeidspartner.

BILDEBEVIS: Et av bildene som ble brukt som bevis i rettssaken mot Ghislaine Maxwell.

– Ghislaine Maxwell tok sine egne valg. Hun begikk forbrytelser hånd i hånd med Jeffrey Epstein. Hun var en voksen kvinne som visste nøyaktig hva hun gjorde, sa assisterende amerikansk advokat Alison Moe.

Under den tre uker lange rettssaken beskrev hun Maxwell som en «farlig kvinne» som hjalp Epstein med å groome barn og tidvis også selv deltok aktivt i misbruket av jentene da de var mellom 14 og 17 år gamle.

Dro i tvil vitnenes intensjoner

Maxwells advokater hevdet derimot at sosietetskvinnen ble brukt som syndebukk for Epsteins forbrytelser. Forsvarerne fremstilte fortellingene til kvinnene som anklaget henne som ikke troverdige.

I stedet hevdet forsvarerne at overgrepsofrenes minne hadde blitt ødelagt gjennom tiårene og at de var motivert av penger.

– Epsteins død etterlot et gapende hull i jakten på rettferdighet for mange av disse kvinnene, sa Maxwells forsvarsadvokat Bobbi Sternheim.

– Hun fyller det hullet, og fyller den tomme stolen.

HYTTETUR: Et udatert bevisbilde som viser nærheten mellom Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein.

Beskyldningene ble blankt avvist av kvinnene som vitnet i saken.

– Penger vil aldri kunne bøte på hva den kvinnen har gjort mot meg, uttalte en av overgrepsofrene fra vitneboksen.

Skulte seg i rikmannsstrøk

Britiske Ghinswell Maxwell – som har franske og tsjekkiske aner – jobbet for sin far, mediemogulen Robert Maxwell, frem til hans død i 1991. Hun flyttet da til USA og ble en nær forretningspartner av Jeffrey Epstein.

Som rikmannsdatter har hun vært vant til et liv i overflod. Faren grunnla et forlag og eide en rekke tabloidaviser, blant andre Daily Mirror. Han ble funnet død på en yacht nær Kanariøyene.

Det var etter dette og utover 1990-tallet at Maxwell ble av og på-kjæresten til Jeffrey Epstein.

Før hun ble arrestert, gjemte etterlyste Maxwell seg i en luksusbolig i New Hampshire uten at naboene hadde en anelse om at hun befant seg i nabolaget, ifølge Reuters.

Sterke vitnesbyrd

Under rettssaken fikk jurymedlemmene høre emosjonelle og grafiske vitnesbyrd fra fire kvinner. To av dem hevder at de var bare 14 år gamle jenter da Epstein begynte å misbruke dem.

Tre av kvinnene sa at Maxwell selv hadde berørt dem på en upassende måte. De fortalte hvordan Maxwell iblant tok del i overgrepene.

– Det gjorde meg forvirret fordi det ikke føltes normalt for meg, sa et av vitnene.

– Jeg hadde aldri sett noe slikt eller følt noe lignende.

Aktor Alison Moe understreket i sine avsluttende argumenter at nærværet av Maxwell gjorde at jentene følte seg komfortable med Epstein. Hvis ikke hadde det å motta en invitasjon til å tilbringe tid med en middelaldrende mann fått alarmklokkene deres til å ringe, prosederte Moe.

Hun minnet også juryen om at Epstein betalte Maxwell mange millioner dollar gjennom årenes løp og argumenterte for at Maxwell derfor ble motivert til å fortsette å tilfredsstille Epsteins ønsker.

