SKYLDIG: Ghislaine Maxwell kan bli dømt til inntil 70 år i fengsel.

Ghislaine Maxwell dømt skyldig i fem av seks tiltalepunkter

En jury har blitt enige om dommen i sexhandelsrettssaken mot Ghislaine Maxwell.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det melder blant annet nyhetsbyrået AP og CNN.

Den britiske kvinnen anklages for å ha skaffet unge jenter til milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein.

Dommen vil bli lest opp i retten om kort tid.

Maxwell er funnet skyldig i fem av seks tiltalepunkter. Hun skal kunne bli dømt til inntil 70 år i fengsel, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Hun står også tiltalt for to punkter for falsk forklaring som vil bli prøvd separat.

DØD: Jeffrey Epstein.

Maxwell var siktet for å ha skaffet jenter til Epstein, som han i sin tur misbrukte, fra 1994 til 2004. Enkelte av kvinnene skal ha vært så unge som 14 år gamle.

Hennes tidligere kjæreste Jeffrey Epstein tok livet av seg i 2019 i en fengselscelle på Manhattan mens han ventet på rettssak på sine egne anklager om sexmisbruk.

Den tidligere partneren til Epstein var også anklaget for selv å ha deltatt i misbruket av tenåringsjenter. Maxwell skal siden de to ble kjent i 1991 ha hatt en rolle i Epsteins liv som vekselvis kjæreste, husholderske, forretningspartner og helikopterpilot.

Ifølge Maxwells bror skal kjæresterelasjonen med Epstein kun ha pågått i et par år før forholdet gikk over til en mer forretningsmessig art.

Maxwell møtte i retten for følgende seks tiltalepunkter:

Konspirasjon for å lokke mindreårige til å reise for å delta i ulovlige seksuelle handlinger.

Å lokke en mindreårig til å reise for å delta i ulovlige seksuelle handlinger.

Konspirasjon for å transportere mindreårige med den hensikt å delta i kriminell seksuell aktivitet.

Transport av en mindreårig med den hensikt å delta i kriminell seksuell aktivitet

Sexhandelkonspirasjon

Sexhandel av en mindreårig.

