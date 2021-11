EKTEPAR: Harald Dobloug og Katarina Flatland på Elle-fest i Oslo i 2016.

Katarina Flatland og ektemannen i rettssak: Krever prisavslag for bolig

Katarina Flatland og Harald Dobloug bladde opp 14,5 millioner for Oslo-villaen i fjor. Nå havner boligkjøpet i retten.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Programlederen og ektemannen kjøpte huset ved Holmendammen i hovedstaden i fjor sommer.

«Her vil jeg bli gammel», skrev Flatland under et Instagram-bilde av seg foran huset rett etter overtagelsen.

Hva som ikke har svart til forventningene, er uvisst. Men nå er det klart at ekteparet på nyåret møter ekteparet som solgte huset i retten, samt et forsikringsselskap.

Tvistesaken, som dreier seg om krav om prisavslag, er berammet til 6. januar 2022. Det er satt av to dager til saken.

VG har vært i kontakt med Flatland og ektemannens advokat, Gina Kristiansen Borgersrud, som ikke vil kommentere saken. Motpartens advokat, Haakon Andreas Langeland, bekrefter imidlertid at det er salget og kjøpet av huset som er stridens kjerne.

– Mer vil jeg ikke kommentere akkurat nå. Det er tingretten som skal si noe neste gang, sier Langeland.

Flatland har ikke besvart VGs henvendelse.

Før de kjøpte huset, bodde Flatland og Dobloug i en leilighet i Oslo. Denne ble solgt for ni millioner kroner.

Eneboligen ved Holmendammen ble tinglyst i juli fjor, og Flatland og ektemannen eier halvparten hver. De to ble for øvrig foreldre i fjor sommer – kort etter at de flyttet inn i huset.

Tilbakeblikk på da VGTV møtte Flatland hjemme i 2015: