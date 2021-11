HAR VÆRT I AVHØR: Cristian Brennhovd sa i oktober at han ble banket opp og frastjålet lommebok og telefon.

Realityprofil Cristian Brennhovd sa han ble banket opp og ranet: Tre personer siktet

Realityprofil Cristian Brennhovd (22) sier politiet opprettet sak på eget initiativ etter han ble overfalt og ranet på gaten. Politiet ser alvorlig på saken.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– I saken er tre personer siktet for ran eller medvirkning til ran, opplyser politiadvokat Lene Risten i en e-post til VG.

6. oktober fortalte realityprofil Cristian Brennhovd at han endte på legevakten etter han skal ha blitt overfalt, banket opp og ranet på gaten.

Brennhovd opplyser at politiet opprettet sak på eget initiativ, og at han noen dager etter hendelsen ble innkalt til avhør hos politiet. VG har sett innkallelsen.

– Politiet anmeldte denne saken på grunn av sakens karakter og meldingens innhold. Politiet ser på bakgrunn av dette alvorlig på saken, sier politiadvokat Risten.

Av hensyn til personvern kan hun ikke bekrefte at det er Brennhovd som er fornærmet i saken, men sier følgende:

– Første melding gikk ut på at det var en slåsskamp med flere involverte personer og politiet kjørte da til stedet. Politiet fikk på stedet opplysninger om at fornærmede skal ha blitt fratatt verdigjenstander.

les også Cristian Brennhovd: – Lå på bakken mens jeg ble slått og sparket

Både voldshendelse og ran

I et intervju med VG i oktober, sa Brennhovd at han ble frastjålet telefonen og lommebok.

Ifølge Brennhovd skal overfallet ha skjedd uprovosert, og at han lå på bakken mens han ble slått og sparket. Han sa han var full av blod, hadde knekt nese og sprukken leppe da han kom til seg selv.

– Grunnen til at de tre personene er siktet for ran, er at det både er en voldshendelse i saken og at verdigjenstander er borttatt. Ransbestemmelsen inneholder et vilkår om voldsutøvelse, forklarer Risten, og fortsetter:

– Ved vurderingen av saken vil det bli tatt endelig stilling til om hendelsen kan henføres under ransbestemmelsen eller om noen av voldsbestemmelsene vil være aktuelle.

Risten sier de tre siktede er kjent for politiet fra tidligere. Hun opplyser samtidig at etterforskningen er i en avsluttende fase og vil være ferdig innen kort tid.

– Kunne gått mye verre

Brennhovd sier han er veldig fornøyd med politiets arbeid i saken.

– Det virket som de har brukt mye ressurser, og at det er en prioritert sak. Det er jo fint.

Han sier han håper politiet har tatt de riktige personene.

– Også håper jeg de får den straffen de fortjener. Nesen føles grei og jeg føler meg bra nå. Jeg føler jeg har hatt flaks, for dette kunne gått mye verre.