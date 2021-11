PRODUSENT: Alec Baldwin spilte hovedrollen i «Rust», men var også en av produsentene av filmen.

Alec Baldwin videreformidler rasende forsvar for arbeidsforholdene på filmsettet

Et crewmedlem på filmen «Rust» tar kraftig til motmæle mot påstander om dårlige arbeidsforhold på filmsettet. Produsent Alec Baldwin videreformidler.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Det hadde vært meldinger om manglende sikkerhet før de fatale skuddene som drepte fotograf Halyna Hutchins på filmsettet til westernfilmen «Rust». Los Angeles Times har snakket med produksjonsarbeidere som hevder produksjonen tok snarveier for å kunne fortsette å filme.

Crewmedlemmet Teresa Magpale Davis' jobbet som kostymedesigner på filmen «Rust». Hun har tatt kraftig til motmæle mot rapportene om dårlige arbeidsforhold i et langt Facebook-innlegg.

Produsent, og skuespiller Alec Baldwin, som fyrte av skuddet som tok livet av fotografen, har videreformidlet innlegget via sin instagram-konto. «Les dette», skriver han.

FORSVARSTALE: Kostymedesigneren tar til motmæle mot rapportene om dårlige arbeidsforhold.

– Jeg er så drittlei av dette narrativet, skriver Magpale Davis’ med referanse til historiene om dårlige arbeidsforhold på settet.

– Fortellingen om at vi var overarbeidet og jobbet i kaotiske og utrygge omgivelser er pisspreik, skriver hun, som filmens produsent altså videreformidler.

Hun skriver også at bekymringer ble lyttet til, og at det var ofte sikkerhetsmøter, noen ganger «flere ganger om dagen».

To personer, i tillegg til Alec Baldwin som skjøt, er sentrale i etterforskningen etter hva som skjedde. Det er våpenansvarlig Hannah Reed-Gutierrez og innspillingsleder David Halls. Sistnevnte ga Baldwin våpenet og har fortalt etterforskere at han ikke sjekket det skikkelig om det var trygt.

Reed-Gutierrez hadde bare jobbet på én stor produksjon tidligere. Davis tar henne i forsvar, og skriver at hun hadde jobbet på en lignende film bare måneder tidligere. Hun skriver også at Halls aldri tok lett på sikkerheten. Men hun skriver at hun er sint for det som skjedde.

FILMSETTET: Skytingen, som er under etterforskning, skjedde på et filmsett i staten New Mexci.

– Jeg er knust og sint over at han gjorde det, og jeg vil aldri få lyden av det skuddet eller regissørens skrik ut av hodet. Vennen min er død. Er jeg sint på ham? Ja. Men skal jeg gjøre som alle andre og late som han ikke brydde seg om sikkerhet hele veien?

Davis skriver at Halls var stresset fordi organiserte filmarbeidere forlot settet, noe som førte til forsinkelser. Uorganiserte crewmedlemmer skal ha dukket opp for å erstatte dem.

Alec Baldwin uttalte seg til paparazzifotografer i helgen, og understreket at han ikke kan si noe om hva som skjedde, siden det er en pågående etterforskning. Hvordan videreformidlingen av Davis’ innlegg vil bli mottatt av sheriffen i Santa Fe er ikke kjent.

Ingen er så langt tiltalt i saken, men sheriff Adan Mendoza har ikke utelukket at det kan skje.