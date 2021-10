KRYPTO-KYGO: Ifølge Kygos manager er NFT-teknologien «fremtiden».

Kygo kjøpte digital ape verdt over én million kroner

Kyrre Gørvell-Dahll (30) bedre kjent under artistnavnet Kygo har nylig kjøpt rettighetene til et digitalt bilde av en ape. I skrivende stund er bildet verdt over én million kroner.

Kygos manager, Myles Shear, bekrefter apekunst-kjøpet overfor VG.

– Vi har begge kjøpt NFT-er fra «Bored Ape Yacht Club». De er en del av vår NFT-samling, skriver Shear til VG.

Dersom du besøker Twitter-kontoen til Kygo vil du bli møtt av bildet han nettopp har kjøpt.

Hva er en NFT spør du kanskje? Det står for «Non Fungible Tokens» og er en unik digitale signatur som beviser at Kygo – eller andre – er eieren av den digitale kunsten de har kjøpt. Krypto-kunsten kjøpes via kryptovalutaer.

Per dags dato finnes det 10.000 unike apebilder til salgs på siden.

CHILL APE: Kygo har byttet profilbilde på Twitter. Nå viser den «Bored ape»-kunsten han har kjøpt.

Kunstens signatur, som viser at Kygo eier bildet, eksisterer kun på internett – men Kygo står fritt til å printe ut apebildet og henge det på veggen.

Kygos manager har selv investert i krypto-apene som synes å ta kjendisverden med storm. Det har de begge delt på Twitter. Overfor VG beskriver Shear NFT-teknologien som «fremtiden». Han omtaler artisten som en «foregangsmann» på feltet.

Over én million kroner

I skrivende stund ligger det et bud på Kygos krypto-ape på 128.356 dollar på nettsiden hvor apebildene selges. Summen tilsvarer over én million kroner norske kroner.

Kygos manager vil imidlertid ikke gå ut med summen 30-åringen brukte på den lekne ape-tegningen. Ifølge Shear er ikke poenget hvor mye superstjernen kjøpte bildet for, men hvordan verdien til bildet vil utvikle seg over tid.

