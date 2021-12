Det blir ikke mer Reisen til Julestjernen i år. Her er regissør Lars Jacobsen avbildet i Folketeateret 25. november i fjor.

Alle forestillinger på Folketeateret utsettes til neste år

Som følge av nye koronarestriksjoner utsettes alle forestillinger på Folketeateret til 2022. Det går ut over oppsetningene av Mamma Mia og Reisen til julestjernen.

Av Eirik Husøy

Publisert: Nå nettopp

– Som følge av de nye restriksjonene som i kveld ble presentert av regjeringen, må vi dessverre meddele at planlagte forestillinger på Folketeateret utsettes til 2022. Dette vil gjelde forestillingene som er satt opp fra de nye tiltakene trer i kraft torsdag 9. desember og i fire uker fremover, opplyser produksjonsselskapet Scenekvelder på Facebook.

Mamma Mia og Reisen til julestjernen er de eneste oppsetningene som går på Folketeateret for tiden, viser programmet på nettsidene deres.

Regjeringen kom tirsdag med en rekke nye inngripende tiltak for å bremse smitteutviklingen i Norge. Tiltakene, som blant annet innebærer en meters avstand, antallbegrensninger både i private hjem og på offentlige steder, samt skjenkestopp ved midnatt, trer i kraft natt til torsdag 9. desember.

De nye restriksjonene vil dermed få konsekvenser for alle oppsetninger fram til 6. januar.

Den oppsatte Mamma Mia-forestillingen 8. desember vil derimot gå som planlagt med de rådende smitteverntiltak.

– I morgen vil vi med andre ord ønske velkommen til årets siste musikalopplevelse på Folketeateret.

– Vi forsikrer om at vi vil finne nytt tidspunkt for visning av våre forestillinger. Alle med billetter til MAMMA MIA! og Reisen til Julestjernen vil innen kort tid motta e-post fra Folketeateret med praktisk informasjon om nye datoer.

Det er uklart om det vil få konsekvenser for oppsetningen av Svanesjøen, som etter planen skal starte på nyåret, men Scenekvelder opplyser at de er klare for å spille for publikum igjen på nyåret.