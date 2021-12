Takker for seg

Etter ti sesonger i den svenske realityserien Wahlgrens Värld, takker Bianca Ingrosso nå for seg.

Av Vilde Haugen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Fy faen som vi har ledd, grått, reist og gått igjennom ting sammen. Alt fra kjærlighet, hjertesorg, barn, flytting og karriere. Jeg elsker dere med hele mitt hjerte, skriver hun i et innlegg på Instagram.

Ingrosso begrunner valget med at hun må prioritere kosmetikkbedriften CAIA Cosmetics.

-Noen ganger må man prioritere i livet, og fokuset mitt måtte være mer på CAIA og et nytt morsomt prosjekt som kommer neste høst.

Ingrosso er en av Nordens største influencere og følges av over 1,2 millioner på Instagram, og har 390.000 følgere på YouTube. I 2020 hadde stjernen inntekter på over 200 millioner kroner.

Wahlgrens Värld har fulgt livene til Ingrosso og hennes mor, den svenske skuespilleren og sangeren Pernilla Wählgren. Serien har vært i vinden siden oktober 2016.

Utelukker ikke comeback

Ingrosso har vært medvirkende i serien i ti sesonger, men nå er det altså slutt. Hun utelukker imidlertid ikke at hun blir å dukke opp på TV-skjermen igjen

– For øyeblikket spiller jeg ikke inn Wahlgrens verden, men du vil selvfølgelig se glimt av meg fra tid til annen. Jeg mener, jeg må møte mamma og teamet vårt, skriver hun i Instagram-innlegget.

I innlegget skriver Ingrosso at det har blitt filmet innhold til TV-serien i snitt fire dager i uken de siste seks årene. Hun innrømmer at det ikke alltid har vært like enkelt.

– Noen ganger har det ikke vært lett i det hele tatt, men dere og teamet mitt har gjort meg så utrolig komfortabel. Wahlgrens verden betyr alt for meg, alt!

Flere hyllester

I tillegg til å takke blant annet TV-teamet og sine ekstra søsken, retter Ingrosso en storslagen hilsen til alle TV-seerne.

– Jeg elsker seerne mine mer enn noe annet, og dere er den store ekstrafamilien vår.

26-åringen avslutter avskjedsinnlegget med en hyllest til sin mor.

– Og takk min elskede mor, for at vi fikk gjøre dette sammen. Tenk hva dette programmet har gjort for vår relasjon. I dag er vi et så sterkt team med så mye kjærlighet mellom oss, skriver hun.

– Så jævla takknemlig. Jeg elsker deg uendelig.

Krass kritikk

Da influencer Bianca Ingrosso (26) lanserte sin julekalender for merket CAIA Cosmetics, ble den utsolgt på litt over én time – og selskapet kunne kassere inn over 36 millioner kroner.

Ingrosso har imidlertid måtte tåle krass kritikk etter lanseringen, da kalenderen har blitt slaktet fra flere hold. Klagene gikk ut på at flere av produktene kun kom i reisestørrelser, og en av lukene skal kun inneholdt en rabattkode med 20 prosent avslag på ett fremtidig kjøp i nettbutikken.