PRODUSENT OG SKUESPILLER: Alec Baldwin spiller inn westernfilmen «Rust».

Alec Baldwin avfyrte skudd ved uhell: Filmfotograf (42) døde

To personer ble skutt ved et uhell under innspillingen av en westernfilm i New Mexico i USA. Fotografen Halyna Hutchins døde av skadene.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Et kvinnelig crewmedlem er død etter en ulykke på filmsettet til filmen «Rust», produsert av Alec Baldwin, melder Deadline.com.

De siterer sheriffen i Santa Fe County, som bekrefter at en 42 år gammel kvinne har mistet livet.

Sheriffen bekrefter overfor Deadline at det var Alec Baldwin som avfyrte to skudd ved et uhell med en rekvisittpistol. Det ene skuddet traff fotografen Halnya Hutchins, som døde av skadene. Regissør Joel Souza (48) ble skadet av det andre skuddet.

Baldwin spiller en av hovedrollene i filmen, og skuespilleren postet tidligere torsdag et bilde av seg selv på instagram, fra innspillingen.

Hutchins ble fløyet med helikopter til universitetssykehuset i New Mexico, men livet stod ikke til på redde. Souza får behandling for skadene ved et annet sykehus i New Mexico.

Etterforskning pågår og ingen er så langt siktet i saken, skriver Deadline. Vitner på settet blir avhørt av etterforskere på stedet.

RYKKET UT: Politipatruljer fra Santa Fe Sheriff’s Office rykket ut til ulykken på filmsettet ved Bonanza Creek Ranch, et filmsett brukt til flere westerninnspillinger.

Ifølge lokalkanalen KOB 4 var det en et våpen som ble avfyrt ved en feil, og de første meldingene gikk ut på at to personer var skadet under innspillingen.

Filmsettet har blitt brukt i flere innspillinger av westernfilmer, blant annet «3:10 to Yuma» og «Cowboys and Aliens», skriver ABC.

Filmsettet er stengt ned som følge av hendelsen, bekrefter en talsperson for filmselskapet.