Foto: Steve Parsons / PA POOL

Påstått Epstein-offer saksøker Prins Andrew

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Prins Andrew anklages for seksuelle overgrep i et sivilt søksmål

Det er et Virginia Roberts Giuffre, et av de påståtte ofrene til den avdøde overgriperen Jeffrey Epstein som har levert i en et sivilt søksmål mot prins Andrew, skriver ABC. Hun har også tidligere stått fram og fortalt at hun fikk penger for å ha sex med prins Andrew.

Ifølge søksmålet skal prins Andrew ha forgrepet seg på Giuffre på Epsteins eiendom på Manhattan, og andre steder, da hun var under 18 år.

Søksmålet kommer to år etter at Epstein døde mens han satt varetektsfengslet i New York.

Epstein var tiltalt for menneskehandel og overgrep mot mindreårige.

Søksmålet kommer også kun dager før en lov i delstaten New York utløper som tillater påståtte ofre for seksuelle overgrep i barndommen å gå til privatrettslige skritt for saker som ellers ville vært foreldet.

– Hvis hun ikke gjør noe nå, så tillater hun han å slippe fri fra ansvar for hva han har gjort, sier kvinnens advokat David Boies.

- Og Virigina er bestemt på å unngå situasjoner hvor rike og mektige mennesker kan slippe unna ansvar for deres handlinger.

– For 20 år siden muliggjorde prins Andrews penger, makt, posisjon og forbindelser ham til å misbruke et forskremt, sårbart barn som ikke hadde noen som beskyttet henne.

– I vårt land står ingen, verken presidenter eller prinser, over loven. Ingen, uansett hvor sårbare eller maktesløse de er kan fratas beskyttelse, sier advokaten.

Prins Andrews talsperson har foreløpig ikke kommentert anklagene.

Han har tidligere avvist at han har hatt seksuell kontakt med Giuffre da hun var under 18 år.

Prins Andrew svarte på anklagene i et BBC-intervju i 2019.

– Jeg kan ikke huske å ha møtt denne kvinnen i det hele tatt, svarer prins Andrew på anklagene, sa han den gang.

Også Buckingham Palace har flere ganger avvist anklagene mot prinsen.

Giuffre er en av kvinnene som står frem i dokumentaren «Jeffrey Epstein: Filthy Rich».