RAPPER: Bilde av artisten Drake fra konsert i 2016.

Drake deler bilde av svensk politibrev

På sosiale medier har det vært spekulert heftig rundt om Drake (35) ble pågrepet i Stockholm. Nå deler artisten et bilde av et brev fra svensk politi.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Forrige uke gikk ryktene om at Drake skal ha blitt pågrepet på et utested i Stockholm.

Hollywood Reporter skrev at Drakes agenter avviste at dette hadde skjedd. De forklarte til nettstedet at Drake befant seg på hotellrommet sitt, og at han ikke ble arrestert.

Samtidig ville ikke Stockholmspolitiet kommentere saken.

– Dette svarer vi ikke på, sa Ola Österling til Aftonbladet.

Søndag ettermiddag delte artisten et innlegg på Instagram. Der kan det se ut som han har vært i kontakt med svensk politi likevel.

Artisten har nemlig lagt ut bilde av et politi-brev i en bildekarusell på Instagram.

POLITIBREV: Bilde av brev fra svenske «polisen», altså politi, som Drake deler på Instagram.

«Informasjon til de som er mistenkt for en forbrytelse og varetektsfengslet», står det i brevet.

Videre beskriver brevet hvilke rettigheter man har som mistenkt for en forbrytelse i henhold til svensk lov.

Situasjonen rundt politi-brevet forbli uklar, da hverken Draken selv eller agentene hans har kommentert saken ytterligere.

Drake landet i Sverige forrige onsdag. Formålet for besøket er ikke kjent.

Drake deltok fredag på en privatfest inne på nattklubben Berns i Stockholm, ifølge Expressen. Politiet skal ha ankommet nattklubben og satt en stopp for festen.

Et vitne som var til stede på festen sa til Expressen at politibesøket var i anledning med at det var blitt røykt vannpipe inne i festlokalet, som er forbudt ifølge svensk lov.