NYGIFTE: Den tidligere OL-helgen Ådne Søndrål (50) med sin brud Tirill Klaveness Sund (43) og døtrene Tuva (9) og Tilde (6) under parets bryllup i Italia 11. september.

Ådne Søndrål giftet seg: − Jeg ser gleden av et nytt kapittel

Pandemien førte til tre utsettelser. Men lørdag ble den tidligere OL-helten Ådne Søndrål (50) endelig viet til sin Tirill Klaveness Sund (43) i parets italienske ferieparadis.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

– Tirill har en intens evne til å ta rommet. Og en intens tilstedeværelse. Hun er sporty, smart, en god samtalepartner og veldig søt når hun smiler, sier Ådne Søndrål til VG om sin brud og kjæreste gjennom elleve år.

Paret giftet seg i en borg på den italienske øyen Isola Del Giglio utenfor Toscana-kysten med 32 av sine nærmeste venner og familie til stede.

Døtrene på ni og seks år var brudepiker, mens Søndråls to voksne sønner fra den tidligere skøyteløperens første ekteskap bidro med diktlesing.

– Jeg har alltid hatt et nært forhold til Italia. Giglio er et bitte lite, hyggelig samfunn. Nærmest som en liten Kardemommeby og veldig italiensk, forteller Søndrål.

– Hva legger du i det?

– Italia er ikke så gode på organisering, effektivitet og planlegging, men de er veldig gode på nytelse. God mat, drikke og fokus på å ha det hyggelig. Det gir pusterom fra en verden satt opp for effektivitet og å prestere.

Satset på ny start

Etter skøytekarrieren har Søndrål satset på en karriere som eiendomsutvikler. Han befinner seg i Helsinki på forretningsreise da VG tar kontakt og er ikke udelt begeistret for å snakke om private forhold.

– Jeg har hatt bevisst forhold til at livet har ulike kapitler. Idretten tok all tid en periode. Mange visste hvem jeg var, det er en bit av det. Men jeg har vært opptatt av nye kapitler og ikke dvelt ved og spunnet videre på det gamle, understreker han.

– Jeg er på et annet sted nå enn da jeg var toppidrettsutøver. Jeg ser gleden av et nytt kapittel og har gått videre med en ny type tilværelse.

forrige

fullskjerm neste GULLGUTT: Ådne Søndrål med gullmedaljen etter verdensrekorden på 1500 meter under OL i Nagano, Japan, i 1998. 1 av 2 Foto: Richardsen, Tor

– Hva vil du si at kjærligheten har lært deg?

– Det er eksistensielle spørsmål du stiller. Jeg har lært at å ha folk rundt meg som jeg er glad i og som er glad i meg tilbake er det viktigste som finnes. Å ha det bra på hjemmebane og gjøre ting som gir deg energi tror jeg alle setter pris på, svarer Søndrål etter en tenkepause.

– I deler av livet er du nok mindre reflektert og heller opptatt av alle mulige mål du skal nå. Når du blir eldre får du en forståelse for hva som er viktig og mindre viktig. Det er nok noe som modnes.

Trodde frieriet var en spøk

Ifølge bruden måtte OL-helten jobbe litt for å få henne. Helly Hansen-forretningsutvikleren Tirill Klaveness Sund var i jobbmodus for sin tidligere arbeidsplass Norrøna da hun traff Søndrål for første gang.

– Det tok lang tid før jeg skjønte at han prøvde å sjekke meg opp. Jeg forhandlet lenge på businessbetingelsene først, sier Klaveness Sund glad til VG.

ITALIENSK DRØMMEBRYLLUP: Tirill Klaveness Sund (43) forteller til VG at øya Isola Del Giglio har betydd mye for paret.

Da Søndrål fridde under en Italia-ferie i september 2018, trodde hun først at det var en spøk.

– Jeg ble utrolig overrasket og ventet bare at det skulle sprette et troll opp fra ringesken, ler hun.

– Bryllupet er en endelig bekreftelse på kjærligheten selv om det å få barn for oss var et større valg. Det er mye mer ugjenkallelig og derfor en viktigere avgjørelse enn bryllupet. Men jeg synes det var ekstra hyggelig at han fridde etter så mange år sammen. Det er en større prestasjon å være forelsket etter ni år enn to år.

God på hverdagsgleder

Av de to er Ådne Søndrål den beste til å pleie kjærligheten, understreker bruden.

– Jeg passer på barna og tar mye av logistikken hjemme, men han er flinkere enn meg til å finne på morsomme ting. Ådne er litt gæren og veldig gøy som menneske. Det er morsomt å leve ved hans side. Han er flink til å nyte livet og finne på artige ting. Han jobber hardt, men er veldig flink til å skape glimt av glede og gode hverdagsopplevelser.

Størst setter Klaverness Sund familien de har skapt sammen.

– Jeg er selv skilsmissebarn og opplever en god følelse av å skape min egen base. Det er sterkt og fint å oppleve å slå røtter med Ådne.