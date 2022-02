TMZ: Alec Baldwin saksøkt etter filmskytingen

Familien til kamerakvinnen som ble drept av Alec Baldwins rekvisittvåpen under en filminnspilling i fjor har saksøkt den kjente skuespilleren

Av Kari Spets

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder det amerikanske kjendisnettstedet TMZ.

Halyna Hutchins ble skutt på settet til innspillingen av westernfilmen «Rust» i fjor høst.

Filmfotografen ble truffet av Hollywood-stjernen Alex Baldwin som holdt rekvisittvåpenet som gikk av og drepte Hutchins samt skadet filmens regissør, Joel Souza (48) .

Søksmålet hevder blant annet at det har vært flere sikkerhetsmangler under innspillingen av filmen. Blant annet at det kan ha vært skarp ammunisjon på filmsettet, skriver TMZ.

I søksmålet hevdes det at Baldwin siktet direkte på Hutchins og at han aldri selv sjekket pistolen for ammunisjon før han brukte den.

Foruten Baldwin, har Hutchins etterlatte saksøkt en rekke andre personer knyttet til produksjonen.

I et intervju med nyhetsanker George Stephanopolous på ABC News i desember, sa Baldwin at han antok at våpenet ikke var ladd.

– Føler du skyld? spurte Stephanopolous.

– Nei. Nei. Jeg hadde kanskje drept meg selv om jeg trodde jeg var ansvarlig, og det sier jeg ikke lett, svarte Baldwin, som likevel tok ulykken tungt:

– Jeg har drømmer om dette konstant. Jeg kommer meg gjennom døgnet, også kollapser jeg på slutten av dagen. Emosjonelt kollapser jeg.