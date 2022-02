Ut mot populær subreddit

Streamer Ludwig Ahgren (26) kaller subredditen «LivestreamFail» for giftig.

Subredditen «LivestreamFail», ofte forkortet til kun «LSF» er veldig populær blant Reddit-brukere, med hele 1,4 millioner medlemmer.

Forumet ble opprettet i 2015, ifølge nettstedet Dexerto. Siden brukes som en kanal hvor Twitch-seere deler klipp fra sine favorittstreamers. Flere streamere skal ha skutt fart etter å ha gått viralt på subredditen.

Subredditer er underforumer på den populære forumssiden Reddit.

Men forumet skal også være roten til mye drama i Twitch-kulturen. Ifølge streamer Ludwig Ahgren er det ikke lenger noen fordel å gå viralt på siden. Tvert imot kaller han det for en giftig side for kulturen, i en ny video.

– Drevet av negativitet

Ahgren forteller i flere av verdens største streamere har blitt nærmest besatt av å finne ut hva som skrives om dem i forumet, mens de streamer.

– Det er giftig, sier han, og legger til:

– «LivestreamFail» viser igjen og igjen at det er drevet av negativitet.

Selv flyttet han fra Twitch til YouTube i fjor. Det fikk han mye hat for.

– Det var det som måtte til for å skjønne hvor lite og ubetydelig «LivestreamFails» egentlig er, og til og med mitt eget nettverk der, i det store og hele, sier Ahgren.

Bildet viser Ahgren sammen med sin mor.

Det skal være hvor stor vekt og betydning ting som deles i forumet får, som er problemet ifølge Ahgren.

– Det har PewDiePies påvirkningskraft ganger ti!

Sladderside?

Den populære streameren tror problemet kommer av at mange streamere mangler et sted å ha kontakt med seerne sine, og høre hva de egentlig tenker. Av den grunn ender ordskiftet i subredditen med å bli tillagt stor betydning – ettersom det er et av få steder seerne deler sine tanker fritt.

Forumet har beveget seg over i å bli en sladderside, synes Ahgren.

– Den inneholder ikke fails lenger, og heller ikke morsomme klipp, sier streameren som likevel anerkjenner at subredditen var viktig for hans karriere tidligere.