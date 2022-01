Prinsesse Ingrid Alexandra på Stortinget – signerte gjestebok med hjertesymbol

Dagen før dagen er travel for prinsesse Ingrid Alexandra, som besøker Stortinget, Høyestrett og regjeringen. Følg ferden her.

Fredag 21. januar er det 18 år siden prinsessen kom til verden. Den planlagte og storslåtte feiringen av myndighetsdagen er utsatt på grunn av pandemien, men det gjøres likevel stas på jubilanten – også dagen før selve bursdagen.

VGTV sender direkte fra kl 10.00, og artikkelen oppdateres fortløpende.

Kl. 10 i dag besøker Ingrid Alexandra Stortinget for en orientering om nasjonalforsamlingens arbeid. Stortingspresident Masud Gharahkhani (39) tok imot prinsessen på Løvebakken kl 09.58.

– Veldig hyggelig, sa en smilende Ingrid Alexandra bak det sorte munnbindet før hun tok det av og poserte for pressen.

POSERTE: Ingrid Alexandra på Løvebakken i formiddag.

Ingrid Alexandra, iført lys jakke, bluse og mørke bukser, svarte stortingspresidenten at hun er veldig fornøyd da han spurte om et nye kontoret hennes på Slottet.

Gharahkhani viste deretter Ingrid Alexandra rundt i Stortingssalen. Hun stilte interessert spørsmål underveis. Sist prinsessen besøkte Stortinget var i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014.

Når prinsesse Ingrid Alexandra en gang blir dronning, får hun blant annet ansvaret for åpningen av Stortinget.

BLIDE: Prinsessen og stortingspresidenten hadde en munter og nokså uformell samtale inne på Stortinget.

– Du kjenner igjen det bygget der? spøkte Gharahkhani og pekte på Slottet som kan ses fra vinduet.

Prinsessen lo og svarte bekreftende på det før de ruslet videre til stortingspresidentens kontor. Der ventet første visepresident Svein Harberg (63) og Stortingets yngste representant, Maren Grøthe (20).

Der var blant annet åpenhet et tema, med tanke på at flere representanter fra media fikk være flue på veggen.

LYSTIG LAG: Ingrid Alexandra på stortingspresidentens kontor.

Pressen følger dagen hennes, men ikke alt, så det vil komme pauser underveis i VGTV-sendingen.

Første del av skjema gikk også litt raskere enn oppsatt plan, så derfor blir det litt ekstra ventetid for fotografene mellom slagene.

Hjertesignatur

Kl 10.41 signerte prinsessen gjestebok i Eidsvollsgalleriet, det som tidligere ble kalt Storthingets forsamlingssal. Dette ble brukt som arbeids-, lese- og røykeværelse og senere som representasjonsrom.

Prinsessen signerte bare med navnet sitt, etterfulgt av et hjerte.

SIGNATUR: Prinsessens signatur i gjesteboken.

Kl 10.53 forlot prinsessen Stortinget. Kl. 11.15 står Høyesterett på programmet, der prinsessen skal få innsyn i domstolens virksomhet.

Kl. 12.30 er Ingrid Alexandra inviterte til statsminister Jonas Gahr Støre på hans kontor. Der møter hun også andre representanter fra regjeringen.

Eget kontor

Mye forandres når Ingrid Alexandra fyller 18. Slottet meldte altså tirsdag at hun nå har fått sitt eget kontor der. De nye offisielle bildene som ble sendt ut samtidig, er tatt nettopp på dette kontoret.

Onsdag fikk folket også være med kronprinsfamilien på skifjellet gjennom en video, der Ingrid Alexandra humoristisk kunne røpe at pappa Haakon hadde gått på en aldri så liten shoppesmell på nettet:

Siden prinsessen er tronarving, er hennes myndighetsdag en merkedag i norsk historie. Det var planlagt gallamiddag på Slottet, i tillegg til at regjeringen skulle gjøre ære på jubilanten med festmiddag og kulturelle innslag i Oslos nye bibliotek Deichman Bjørvika.

– Jeg hadde sett frem til å feire prinsesse Ingrid Alexandra, men smittesituasjonen gjør det dessverre ikke mulig nå, uttalte Støre i en pressemelding i desember.

Den offisielle feiringen blir utsatt til smittesituasjonen gjør det forsvarlig.

Prinsessen skal imidlertid motta gratulasjonsdeputasjoner fra det offisielle Norge på 18-årsdagen. Fra klokken 11.40 til 13.45 besøker disse personene Ingrid Alexandra på Slottet.

2007: Prinsesse Ingrid Alexandra som treåring.

Prinsessen har for lengst varmet opp til den store dagen. I desember i fjor fulgte Ingrid Alexandra i sin fars fotspor da hun besøkte Luftforsvaret i Bodø for en flytur med F-16. Like før kronprins Haakon rundet 18 år fikk han nemlig prøve seg som annenpilot i 332-skvadronens F-16 Falcon.

Første oppdrag alene

I november var prinsessen gjest hos Forsvarets spesialkommando og jegertroppen i Rena, der hun fikk prøve seg på fallskjermhopp. Dette oppdraget var det aller første for Ingrid Alexandra uten at foreldrene var med.

Ingrid Alexandra er nummer to i arverekken til tronen etter sin far kronprins Haakon. Hoffet kunngjorde tidligere denne uken at prinsessen med tiden vil få flere offisielle plikter for Kongehuset, men at hun de neste årene først og fremst vil ha fokus på utdanning.

Prinsessen er elev i andreklasse på Elvebakken videregående skole i Oslo.