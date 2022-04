KAMPKLARE: KSI mener han kunne vunnet over Björnsson i bokseringen.

KSI terget «verdens sterkeste mann»

YouTube-stjernen lar seg ikke skremme av at «The Mountain» er 22 centimeter høyere og veier 55 kilo mer enn ham.

Av Håvar Bremer

Publisert: Nå nettopp

28 år gamle KSI, som egentlig heter Olajide ‘JJ’ Olatunji, er blant Storbritannias mest innflytelsesrike influencere med over 30 millioner abonnenter på YouTube.

Sammen med Logan Paul startet han showboksing-trenden blant kjendiser i 2019. Siden den gang har KSI brukt det meste av tiden sin på artistkarrieren og med YouTube-kollektivet Sidemen.

ARTIST: KSI toppet listene i Storbritannia i sommer.

Nå skal 28-åringen være klar for et comeback i bokseringen, og det spekuleres i at det blir i august mot YouTube-kollega Alex Wassabi (32), som har kommet med flere uttalelser om KSI etter at han vant mot storebroren hans.

Mer interessant hadde det kanskje vært om motstanderen het Hafthor Björnsson (33). Islendingen, som tidligere er kåret til «verdens sterkeste mann», bokset nylig mot strongman-kollega Eddie Hall og vant.

Etter oppgjøret ble KSI spurt om kjempen fra Island.

TIL TOPPS: Her vinner Björnsson strongman-konkurransen «World Strongest Man» i 2018.

– Han er treg. Du trenger å være rask, inn og ut, inn og ut, sa 28-åringen, ifølge The Mirror.

– Fordi han er treg, når han samler krefter for å slå, kan du treffe ham.

Uttalelsene har ikke gått forbi Björnsson, som kanskje er mest kjent for rollen som Gregor «The Mountain» Clegane i HBO-serien «Game of Thrones».

– Interessant. Jeg lurer på om han virkelig tror han kan slå meg, eller om han bare tuller. Hva tror dere?, spurte han på Instagram.

– Selv om du ikke kunne bokse, ville det vært umulig for ham på grunn av høyde- og vektforskjellen, skriver en av følgerne hans.

– Han tror dette er et videospill, skriver en annen.

– To av det KSI røyker, takk, skriver en tredje, om høster mange likes for kommentaren.

KONA: Björnsson er gift med Kelsey Henson (157 cm) fra Canada. De har et barn sammen.

Björnsson er 205 centimeter høy og skal ha veid 145 kg da han bokset mot Hall tidligere i mars. I 2020 veide han på det meste 205 kilo, skriver han selv på Instagram.

KSI på sin side er 183 centimeter høy og veide 90,4 kg da han bokset mot Paul i 2019.