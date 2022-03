SKUESPILLER: Bruce Willis har vært Hollywood-stjerne i flere tiår.

Bruce Willis gir seg som skuespiller

Skuespilleren Bruce Willis gir seg som skuespiller på grunn av helseproblemer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver ekskona Demi Moore på Instagram.

– Til Bruces fantastiske tilhengere, ønsker vi som familie å meddele at at han har hatt helseproblemer og nylig fått diagnosen afasi, som påvirker hans kognitive evner, skriver hun.

Afasi er en svikt i evnen til å bruke og forstå ord, selv om både muskler og nerveforsyninger som deltar i talefunskjonen er intakt, ifølge store norske leksikon.

– Som et resultat av dette, avslutter Bruce karrieren sin, som har betydd så mye for han.

Ville involvere fansen

Moore skriver videre at dette er en vanskelig tid for familien.

– Vi setter virkelig pris på deres kontinuerlige kjærlighet, medfølelse og støtte. Vi går igjennom dette som en sterk familieenhet, og ønsket å bringe fansen hans inn fordi vi vet hvor mye han betyr for dere, skriver Moore.

Meldingen er underskrevet Moore, Willis nåværende kone Emma Willis, samt barna Rumer, Scout, Tallulah, Mabel og Evelyn.

– Som Bruce alltid sier, «Lev livet», og sammen planlegger vi å gjøre akkurat det.

Også Willis’ datter Rumer har lagt ut meldingen på sin Instagram-konto.

Willis var gift med Demi Moore fra 1987 til 2000, og giftet seg med Emma Heming Willis i 2009. De tre skal ha et svært godt forhold, og hele familien, inkludert Moore, skal ha oppholdt seg i familiens hjem i Idaho under pandemien, skriver Page Six.

Moore har tidligere omtalt Heming som sin søster.

– Barna våre er søstre, og likevel er det ikke noe navn på hva vår familieforbindelse er til hverandre, skrev Moore.

– Vi er mødre forent, søstre knyttet til dette vanvittige livets eventyr. Emma er en vakker mor dedikert til familien sin, en helt nydelig kvinne

DEN GANG DA: Bruce Willis i «Die Hard» i 1995.

En lang karriere

Bruce Willis, som er 67 år gammel, startet sin skuespillerkarriere på teaterscenen i New York på 70-tallet. Siden har han spilt i over 70 spillefilmer, ifølge IMDB. Nettstedet skriver at han er kjent for å spille «kloke eller hardhendte karakterer, ofte i spektaktulære actionfilmer».

Mest kjent er han for rollen som John McCaine i filmfranchisen Die Hard. Willis har også medvirket i filmer som «Pulp Fiction», «Last Man Standing», «Armageddon» og «The Sixth Sense».

Skuespilleren har også flere prosjekter bak seg som fortsatt er under produskjon, deriblant «Vendetta», «White Elephant» og «Fortress: Snipers Eye». Det er uklart hva som vil skje med den kommende filmen «Fortress 3», som for øyeblikker er i pre-produksjonsfasen, skriver Page Six.

Til sammen har han medvirket i filmer som har tjent inn over 2,5 milliarder dollar. Han har mottat flere priser i løpet av sin karriere, inkludert en Golde Globe, to Emmys og to People’s Choise Awards. Willis fikk også en stjerne på den berømte Hollywood Walk of Fame i 2006.

Den nå pensjonerte skuespilleren er også musiker, og slapp sitt debutalbum «The Return of Bruno» i 1987. I 2015 debuterte han på Broadway i sceneadapasjonen av «Misery».