Svarer på reaksjonene: − Ble brukt mot meg

En uke før Oscar-utdelingen fortalte skuespiller Renate Reinsve at hun trakk seg ut av MeToo-bevegelsen fordi «kvinnene var så aggressive». Etter reaksjoner utdyper hun nå hva hun mener.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: Nå nettopp

Det ble ikke noen Oscar-statuett på folkene bak den norske filmen «Verdens verste menneske» forrige uke, publikum har likevel strømmet til kinosalene og Reinsve har blitt hyllet for sin rolle som «Julie» i Joachim Triers film.

Skuespilleren stilte opp i en rekke intervjuer på deres PR-reise i USA i ukene før prisutdelingen. Blant annet snakket hun ut i The Guardian.

Der trekkes det frem en scene fra filmen der karakteren «Aksel» (spilt av Anders Danielsen Lie) blir filleristet på direktesendt TV for sexisme i en tegneserie han har skapt. Scenen engasjerer Reinsve selv, skriver avisen.

– Jeg husker da #MeToo kom til Norge. Jeg trakk meg bare ut av hele bevegelsen, fordi jeg følte at kvinnene var så aggressive, sier hun til avisen. Og legger til:

– Jeg følte virkelig at det var feil måte å gjøre det på, for vi trenger menn også. De føler seg selvfølgelig veldig dårlige og sårbare for å ha hatt disse synspunktene som ble pålagt dem [av samfunnet]. De er ikke bare dårlige mennesker som er født slik.

– Overraskende sitat

Uttalelsen til avisen har blusset opp MeToo-debatten igjen, også her hjemme.

– Hvorfor finnes det en idé om at damer som sier ifra er på tuppa, spør journalist og debattansvarlig i Dagsavisen, Selma Moren.

Hun mener det er et overraskende sitat fra en som jobber i en bransje hvor det har vært avdekket seksuell trakassering.

– Å redusere en hel bevegelse til at kvinnene var så aggressive, oppleves veldig merkelig. Jeg skulle ønske Reinsve kunne utdype hva hun mente med det, hun som nå er så viktig for mange, skriver hun i en kommentar.

Etterlyste nyansert samtale

VG har bedt Reinsve om en kommentar, men skuespilleren har foreløpig ikke svart på vår henvendelse.

Derimot skriver hun om dette på sin Instagram-konto sent torsdag kveld.

– I det fantastiske, men uferdige kjølvannet av MeToo har jeg prøvd å si noe om hvor vanskelig jeg syntes det var å ha en nyansert samtale i mediene om veldig viktige temaer og erfaringer idet kampanjen oppsto, skriver hun.

I 2017 var Reinsve en av de første til å uttale seg om seksuell trakassering i norsk teater og filmbransje, da hun snakket med Klassekampen om dette.

Hun nevner også at hun snakket med VG om det samme den gangen.

– Dette ble brukt mot meg da, og det blir det også nå, hvor jeg har prøvd å si noe om at jeg opplevde den behandlingen som aggressiv.

Hun utdyper også hva hun mente om menns rolle i MeToo-kampanjen.

– Menn og alle kjønn burde fått mer plass i den offentlige samtalen og selve kampanjen, at det ikke gjør stor nok forandring om vi ikke er sammen om dette.

Dette skriver hun er begrunnelsen for at hun heller valgte å kjempe en annen kamp enn denne i offentligheten.