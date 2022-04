Skjøt hundepasseren til Lady Gaga - løslatt ved et uhell

Mannen som skjøt Lady Gagas hundepasser – og stjal to av hundene hennes – har blitt løslatt fra fengsel ved en feiltagelse.

Av Vilde Haugen

Det var i februar 2021 at hundepasseren Ryan Fischer ble skutt mens han gikk tur med artisten Lady Gagas tre hunder. Gjerningsmennene stakk av med to av hundene, som kom til rette noen dager senere.

I april i fjor ble fem personer pågrepet i forbindelse med hendelsen, og tre av de ble siktet for ran og drapsforsøk. Nå har en av de siktede i saken, James Jackson (19), blitt løslatt fra fengsel ved en feil, ifølge NBC.

Administrativ feil

Jackson ble sluppet fri onsdag denne uken etter at han hadde vært i et møte i retten. I rettsmøtet ble tiltalen mot ham ble henlagt, men bare i påvente av å skulle bli erstattet av en ny tiltale, sa statsadvokatens kontor i Los Angeles torsdag.

Flere kilder kjent med rettsforhandlingene sa at dokumentene ikke var oppdatert med informasjon om den nye tiltalen, noe som førte til at Jackson ble løslatt, skriver The Guardian.

Jackson – som angivelig skal være mannen som skjøt Fischer – er også siktet for overfall med et halvautomatisk skytevåpen, og for å bære et skjult skytevåpen i et kjøretøy.

Hundepasseren fikk fire kuler i brystet, men overlevde angrepet.

På Instagram har han skrevet at sykehusoppholdet ble lenger enn han trodde, fordi han måtte fjerne deler av lungen som følge av skuddene.

Dusør på 500.000 dollar

Det var de to franske bulldoggene Koji og Gustav som ble stjålet under hendelsen. De to kom til rette noen dager senere. En tredje hund, Miss Asia, slapp unna og ble funnet av politiet.

Politiet i Los Angeles har tidligere undersøkt om motivet for ranet var å kreve løsepenger av artisten. Ifølge NBC har de imidlertid sagt at gjerningsmennene ikke stjal hundene fordi de visste at de tilhørte Lady Gaga, men heller fordi franske bulldogger er en populær og kostbar rase.

Gaga tilbød en dusør på 500.000 amerikanske dollar for informarsjon som ville sørge for at hundene kom til rette, men ifølge The Guardian skal hun ennå ikke ha betalt pengene til kvinnen som leverte hundene tilbake. Hun er ikke en av de mistenkte i saken.

Selv hyllet aristen hundepasseren etter hendelsen, og omtalte han som en helt.

For noen uker siden ble nær 300 insatte fanger løslatt på grunn av en datafeil i Texas. I fjor ble også en dapssiktet mann løslatt fra fengsel ved et uhell i Los Angeles. Mannen var på frifot i tre uker før han ble arrestert på nytt, skriver NBC.