KLAR FOR RINGEN: Youtuber Logan Paul er nå på «veien til Wrestlemania».

Logan Paul signerer med WWE

Youtuber Logan Paul (27) utforsker stadig nye felt. Nå har han signert kontrakt med wrestling-giganten WWE.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Paul annonserte på Twitter før helgen at han har signert en avtale med underholdningsselskapet WWE, World Wrestling Entertainment.

WWE, som står bak wrestling-promoene «Smackdown» og «Raw», står også bak andre ikke-wrestling-relaterte satsinger.

Dette inkluderer alt fra den amerikanske fotballigaen XFL til film- og TV-serier hvor wrestlere ofte høster hovedroller.

Logan Paul gjorde sin debut i WWE-universet rett før Wrestlemania 37 i 2021, antageligvis den største årlige eventet i profesjonell wrestling.

Under Wrestlemania havnet Paul i et basketak med sin kompanjong Sami Zayn, før han senere ble slått ned av motstander Kevin Owens. I ettertid imponerte Paul som tag team-partner til veteranen The Miz under Wrestlemania 38, tidligere i år.

Ifølge ESPN skal den aktuelle kontrakten vare ut i 2023, og være dekkende for flere av WWE-universets ulike arrangementer.

PENGER I BANKEN: Logan Paul har tjent godt på boksing, her sammen med Floyd Mayweather.

Den nye signeringen av Paul, kom rett før den årlige «Money in the Bank»-eventet, hvor Liv Morgan ble den store vinneren etter en hard kamp mot Ronda Rousey om verdensmester-beltet. Paul dukket ikke opp under arrangementet, som tok plass natt til søndag.

Håpet lever i beste velgående for at Paul dukker opp til sommerens store WWE-begivenhet, «SummerSlam».

Den 35. utgaven av arrangementet går av stabelen 30. juli.

Deler av WWE-stabben tok sist turen til Norge og Oslo Spektrum i 2019, under turneen «WWE Live Tour 2019». Der gjennomførte de et såkalt hus-show, altså et arrangement som ikke blir streamet eller sendt på TV.