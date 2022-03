BARNESTJERNE: Amanda Bynes har fått opphevet vergemålet sitt.

Amanda Bynes får vergemålet avsluttet

Skuespilleren Amanda Bynes (35) har fått avsluttet sitt nesten ni år lange vergemål. Det avgjorde en amerikansk domstol tirsdag etter en søknad fra Bynes.

Hennes foreldre Lynn og Rick Bynes sier hun har gjort store fremskritt de siste årene og uttrykte støtte til å avslutte vergemålet, ifølge NBC News.

Den tidligere barnestjernen, kjent for blant annet «She’s the man», «All That» og «What I Like About You», fikk pålagt vergemålet i 2013 etter det Bynes omtaler som en veldig mørk periode i livet. Bynes hadde hatt flere sammenstøt med loven. Blant annet tente hun på en oppkjørsel i nabolaget der hun vokste opp i 2013.

Info Vergemål I USA er det retten som oppretter et såkalt «conservatorship», som tilsvarer omtrentlig vergemål på norsk. Et vergemål opprettes for mennesker som ikke er i stand til å ta egne avgjørelser, som for eksempel ved demens eller alvorlige psykiske lidelser.

Målet er å beskytte sårbare personer fra å bli utnyttet, men det er også en bekymring for at vergemål kan ha motsatt virkning.

I Norge er det statsforvalteren (statens representant i fylket, tidligere kjent som fylkesmann) som kan opprette vergemål på eget initiativ eller etter begjæring fra nære slektninger, lege eller personen selv. Når det opprettes vergemål, må det oppnevnes en verge. Det skal også avgjøres hvor lenge vergemålet skal vare. Les mer om Britney Spears sitt 13 år lange vergemål her Vis mer

Gratulerer

Hun skal også ha blitt arrestert for å kjøre i ruspåvirket tilstand i samme periode, ifølge Hollywood Reporter. Bynes vekket oppsikt i mediene med arrestasjon for narkotikabesittelse, tvangsinnleggelse på psykiatriske klinikker og flere raseriutbrudd på Twitter.

Bynes selv har så langt ikke kommentert at vergemålet er avsluttet. De siste to ukene har hun delt små drypp av livet sitt via Instagram, der den siste posten kom 14. mars. Hun har blant annet delt at hun er i en prosess for å få fjernet en ansiktstatovering.

Dommer Roger L. Lund ved Ventura Superior Court har sagt at grunnlaget for vergemålet ikke lenger eksisterer. Under høringen sa han at Bynes har gjort alt domstolen har bedt henne om.

– Gratulerer til Bynes, og lykke til. Fantastisk jobbet alle sammen, sa han.

Rusfri

Hverken Bynes eller foreldrene var til stede i retten under høringen tirsdag. Foreldrenes advokat, Tamar Arminak, sier det har vært en gradvis prosess for at alle parter skulle være komfortable. Moren uttrykker glede for det neste kapittelet i datterens liv, ifølge Arminak.

– Hun kunne ikke vært mer stolt over det Amanda har oppnådd ved å komme seg gjennom de siste vanskelige årene, sier Arminak.

I søknaden om å få opphevet vergemålet oppga Bynes at hun har konsekvent testet negativt for ulovlig rusbruk, har tatt hånd om sin mentale helse, og hennes psykiater har uttalt at Bynes har evne til å gi informert samtykke rundt medisinsk behandling.

En annen som nylig fikk opphevet sitt vergemål, er Britney Spears etter 13 år.

