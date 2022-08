KJENDISPAR: Chrissy Teigen og John Legend venter sitt tredje barn.

Chrissy Teigen og John Legend venter barn

Etter en lengre tid med behandling er Chrissy Teigen (36) gravid igjen.

Det skriver TV-kjendisen, modellen og forfatteren til sine 38 millioner følgere på Instagram.

– De siste årene har mildt sagt vært en uklarhet av følelser, men glede fyller hjemmet vårt og hjertene våre igjen, skriver Teigen og legger til:

– Etter hver eneste legetime har jeg sagt til meg selv at «hvis barnet er frisk i dag, så skal jeg fortelle det», men så har jeg fortsatt vært for nervøs.

I kommentarfeltet renner gratulasjonene inn, også fra en rekke kjendiser, som Mandy Moore, Lily James og Kate Hudson.

Mistet barnet

Teigen og musikerektemannen John Legend har vært gift siden 2013. Ekteparet fortalte i oktober 2020 at de mistet sønnen Jack halvveis i svangerskapet. Da la hun ut flere bilder fra sykehuset, blant annet ett der hun og Legend sitter med den lille gutten i armene.

«Vi er i sjokk og i den typen dyp sorg du kun hører om, den typen smerte vi aldri har følt før. Vi klarte aldri å stanse blødningen og gi vårt barn den næringen det trengte, tross blodoverføring på blodoverføring. Det var bare ikke nok», skrev Teigen på Instagram den gang.

Under bildeposten på Instagram ble paret overstrømmet med trøstemeldinger og hjerter. Bare et par timer etter kunngjøringen hadde 2,4 millioner trykket «hjerte» på posten, mens over 160.000 kommenterte under.

Fra før har paret datteren Luna Simone (6) og sønnen Miles Theodore (4).