Johnny Depp og Amber Heard: «Til døden»

«TIL DØDEN» Scener fra et ekteskap De var Hollywoods heteste par. Nå knuses alt som knuses kan mellom filmstjernene Johnny Depp (58) og Amber Heard (36).

Det startet med at Johnny Depp og 22 år yngre Amber Heard traff hverandre under innspillingen av «The Rum Diary» i 2009. Allerede da slo det gnister mellom dem. Først tre år senere fikk de hete følelsene utvikle seg. Raskt og i alle retninger. Bak fasaden brant det nemlig allerede kraftig rundt føttene til stjerneparet. I seks uker har de slåss mot hverandre i rettssalen – med flammekastere og en hel verden som publikum. Fredag ble et foreløpig punktum satt i Fairfax County Circuit Courthouse i Virginia, USA. Om retten finner det bevist at Depp kun ved ett tilfelle har gjort seg skyldig i vold mot Heard, vil han ikke vinne frem med anklagene. Retten må finne det overveiende sannsynlig at han aldri har mishandlet henne for at han skal få medhold i saken. Hva skjedde egentlig gjennom det seks år lange trøblete forholdet – og videre inn i den intense feiden frem til i dag? Hvem snakker sant om rus, utroskap, vold, dødstrusler. Og hvorfor ga hun ham en kniv i gave – med inskripsjonen «Til døden»?

KJÆRLIGHETEN Som pirat sjarmerte han hele verden på film. Hun var i et forhold med en annen kvinne.

Publisert:

I et par år hadde det vært spekulasjoner om samlivsproblemer mellom Johnny Depp og Vanessa Paradis. Likevel slo det ned som en bombe da bruddet kom i 2012.

Ikke mange dager senere mente «verden» å vite årsaken. Depp hadde falt for unge Heard, som han hadde møtt på filmsettet tre år tidligere. Men da Depp og Heard reiste verden rundt på premiere for «The Rum Diary» i 2011, var de utad «bare venner».

I ettertid har det kommet frem at Depp smeltet allerede da Heard kysset ham i dusjen under innspillingen av en het scene.

– Jeg følte noe jeg ikke burde føle. Det var noe med det kysset i dusjen som var ekte, har han forklart i retten.

Heard har også innrømmet at hun der og da «følte en kjemi som gikk ut over det profesjonelle».

Depp hadde vært kjæreste og samboer med Paradis i 14 år, og de har to barn sammen. Depp har siden forklart i retten at forholdet mellom ham og Paradis skrantet da han møtte Heard.

Heard var i et «ekteskap» med en kvinne, Tasya Van Ree, da hun møtte Depp første gang. Homofilt ekteskap var ikke lovlig i USA på den tiden, men de to beskrev seg som ektepar, og Heard tok Rees etternavn i de tre årene de var sammen.

Både Heard og Depp omtaler Ree som Heards ekskone.

I retten har både Depp og Heard forklart hvordan de i en lang periode var hemmelige kjærester og snek til seg tid sammen. Men i 2012 brøt begge ut av forholdene de var i.

Da Depp og Heard forlovet seg i januar 2014, kom det overraskende. De hadde nemlig ligget lavt i terrenget. Men nå skjedde ting raskt.

Allerede i februar året etter var de mann og kone. Den intime vielsen fant sted på stranden i Los Angeles, ved et av Depps hjem.

Utad fremsto de som et glanspar. De fartet fra den ene røde løperen til den andre og viste stor ømhet for hverandre.

Bryllupsreisen ble blant annet tilbrakt på den berømte Orientekspressen.

I retten er bildet som ble tatt av de to med besetningen på toget, dratt frem, fordi Depp angivelig har et blått øye.

Kun én annen kvinne hadde fått Depp til alters tidligere – den seks år eldre sminkøren Lori Anne Allison. Det ekteskapet varte i to år.

Etter det, men før han ble sammen med Paradis, var Depp i forhold med skuespillerkvinner som Sherilyn Fenn, Jennifer Grey, Winona Ryder og Ellen Barkin. Lenge var han også kjæreste med supermodell Kate Moss.

Så het var romansen med Ryder at Depp fikk tatovert «Winona Forever» på skulderen. Denne skulle han senere gjøre om til «Wino Forever».

For Johnny Depp skulle ekteskap nummer to vise seg å bli like kort som det første – men etterdønningen av det heller langvarige slaget.

I sterk kontrast til den tilsynelatende idyllen med Amber Heard under bryllupsreisen.

I retten har hun gråtkvalt satt ord på følelsene rundt bruddet og følgene det har fått for livet hennes:

SKANDALENE Amber Heard hevder at Johnny Depp slo henne flere ganger. Han påstår at hun var den voldelige – slik havnet han på sykehus.

Heard og Depp er offisielt blitt et par. Men allerede i mars 2013 begynner glansen å falme, ifølge Heard. Etter en lang periode som nykter, drikker Depp igjen og tar narkotika, noe han selv også har innrømmet. Heard har forklart i retten at hun ved ett tilfelle spøkte med Depps «Wino Forever»-tatovering, fordi hun syntes den var morsom. På dette tidspunktet oppførte Depp seg ifølge henne som en wino – et slanguttrykk for alkoholiker. Da skal han ha fiket til henne for første gang, ifølge Heard, som har forklart at hun «ble helt satt ut». – Jeg lo og visste egentlig ikke hvordan jeg skulle reagere. Da slo han meg. Først én gang. Så én gang til. Hardt. Dette var ikke moro lenger, har hun forklart i rettssaken. Johnny Depp nekter konsekvent for at dette skal ha skjedd. I stedet har han forklart at han forandret på den opprinnelige tatoveringen fordi Heard mislikte den – og koblingen til Ryder. I juni samme år sender Depp grove meldinger om kona til en venn. Blant annet skriver han: «La oss brenne Amber». I dag hevder Heard at volden eskalerte gjennom forholdet. Både fysisk og psykisk. Men Depp holder fast på forklaringen om at den virkelige voldsutøveren er Heard. – Jeg er overbevist om at hun kom inn i livet mitt for å ta fra meg det som fantes av verdi og ødelegge det som var igjen, har han senere vitnet. I retten er det fremlagt flere bilder som skal vise blåmerker i ansiktet hans etter angivelig slag fra Heard. Bare en måneds tid etter bryllupet er Johnny Depp i Australia for innspilling av «Pirates of the Caribbean 5». Hans nye kone kommer på besøk. Senere har de to beskrevet turen på helt ulikt vis, men én ting er sikkert – bak husets fire vegger foregår et mareritt. Depp mister en bit av fingeren sin, noe som krever at han må få kirurgisk hjelp på sykehus. Da Heard kommer til huset i Australia, har hun like før hatt et møte med Depps advokater etter hans ønske om å inngå en ektepakt. Det skal ikke ha falt i god jord hos Heard. Hun er veldig frustrert når hun kommer, har Depp forklart. En stor krangel bryter ut. Han skal ha låst seg inne i flere rom i forsøk på å unngå et sammenstøt. Nå har han vært edru en stund, men på grunn av stresset, sprekker han, lyder Depps forklaring. Heard følger angivelig etter ham til baren og blir rasende for at han drikker. Derfor kaster hun ifølge Depp først én flaske vodka etter ham, før hun kaster enda en. Den andre skal ha truffet hånden som hvilte på marmor-bardisken, og en bit av fingertuppen ble angivelig kuttet av. Heard beskriver et annet bilde: Hun hevder seg grovt seksuelt misbrukt av ektemannen under Australia-turen. Depp skal ha vært full, ruset og rasende. Heard tok ofte bilder og videoer av ham for å dokumentere det påståtte forfallet. Men verden vet ennå ikke noe om tumultene bak lukkede dører. Samtidig blir Heard og Depp offentlig anklaget for ulovlig å ha medbrakt parets to hunder til Australia. Da publiserer paret en beklagelsesvideo. Unmute video I ekteskapet fortsetter kranglene og den påståtte volden. En gang skal ha Heards yngre søster, Whitney Henriquez, ha vært vitne til en hendelse. – Johnny grep tak i Ambers hår med én hånd og slo henne flere ganger i ansiktet med den andre – mens jeg sto der, har Henriquez forklart i retten. Et annet vitne, Henriquez’ tidligere venninne Jennifer Howell, har i retten hevdet at Henriquez lyver for å beskytte sin søster. Under rettssaken ble det lagt frem det som hevdes å være et bildebevis på hvordan Depp skal ha lugget Heard og skadet hodebunnen. Gjennom forholdet tar paret opptak av kranglene sine. Det skal være av terapeutiske årsaker. I et opptak fra 2015 innrømmer Heard å ha slått Depp. «Jeg beklager at jeg ikke, eh, eh, slo deg i ansiktet med et skikkelig slag, men jeg fiket til deg, det var ikke å slå deg. Babe, du er ikke slått», har retten fått høre Heard si i et opptak som først ble publisert i 2020. I opptaket svarer Depp at hun ikke får fortelle ham «hvordan det føles å bli slått»: «Jeg dro i går kveld. Ærlig talt, jeg sverger, fordi jeg bare taklet ikke tanken om mer fysisk, mer fysisk mishandling mot hverandre» sier han i opptaket. I et annet opptak sier Heard: «Si det til verden, Johnny. Fortell dem: Johnny Depp, jeg, en mann, er offer for vold i hjemmet. Se hvor mange som tror på deg, og som tar din side.» Det er april 2016 og Heard feirer sin 30-årsdag. Ekteskapet begynner å rakne, men paret er fortsatt sammen. Depp ankommer bursdagsselskapet sent og drar tidlig, noe som skal ha gjort den allerede dårlige stemningen enda verre. Dagen etter bestemmer Depp seg for å dra hjem igjen for å plukke opp noen eiendeler mens Heard er ute. Men en telefon fra hushjelpen får ham til å ombestemme seg. Hushjelpen sender nemlig Depp et bilde. – Det var et bilde av sengen vår, og på min side av den lå det menneskelig avføring. Så jeg skjønte hvorfor det ikke var en god idé å dra dit, har Depp forklart i retten. Kona skal ha skyldt på hundene, men Depp sier han er skråsikker på at det ikke kan ha kommet fra noen hund. Kort tid senere søker Amber Heard om skilsmisse. En skilsmisse som synes uunngåelig for begge parter – slik også Johnny Depp skal beskrive det i retten:

BRUDDET Allerede før skilsmissen skal hun ha datet verdens rikeste mann. Oppløsningen av ekteskapet blir starten på tidenes offentlige skittentøyvask.

23. mai 2016 sender Heard inn skilsmissesøknaden. Det blir raskt fanget opp av amerikanske medier. Få dager senere bekrefter Depp bruddet, samtidig som han tar avstand fra «sladderen, feilinformasjonen og løgnene rundt sitt privatliv».

«Forhåpentlig vil det gå raskt å avslutte dette korte ekteskapet», lyder det i hans kunngjøring.

I retten blir det senere vist en video av Depp, omgitt av livvakter, som kommer hjem til leiligheten etter å ha møtt Heard samme dag som bruddet er et faktum.

Depp har så vidt rukket å kommentere skilsmissen før underholdningsnettstedet TMZ kan avsløre at Heard har søkt om å ilegge Depp et permanent besøksforbud.

TMZ kan vise nærbilde av Heard utenfor rettsbygningen i Los Angeles, der hun angivelig er forslått i ansiktet. Et lignende bilde dukker like etter opp på forsiden av People Magazine.

Depp nekter for å ha vært voldelig.

Tre måneder senere trekker Heard søknaden om permanent besøksforbud, og saken skrinlegges.

I en felles uttalelse skriver Depp og Heard at forholdet har vært «intenst lidenskapelig og til tider flyktig, men alltid basert på kjærlighet» – samt at «ingen av dem med vilje har ønsket å skade den andre eller lyve for økonomisk vinning».

Samtidig signerer de et forlik. Det går ut på at Heard lover å donere skilsmissepengene, om lag 60 millioner kroner, til veldedighet.

Senere skal det komme frem i lydopptak i retten at Heard oppsøkte Depp på et hotell etter at han ble ilagt besøksforbud, og at hun da bønnfalt ham om gjenforening uten å lykkes.

I januar 2017 er skilsmissen formelt signert.

Få måneder senere står Heard og Tesla-gründer Elon Musk frem som par. Det blir en kort affære. I retten har det kommet frem påstander om at de to innledet forholdet mens Heard var gift, blant annet basert på «videobevis», noe hun har nektet for.

Heard nekter også for at skuespiller James Franco på denne tiden var noe mer enn en god venn og nabo – etter at det i retten er lagt frem video av de to sammen i heisen i Johnny Depps hus. Videoen er tatt natten før hun søkte om skilsmisse.

I retten beskriver Heard hvordan hun har taklet få livet sitt brettet ut på denne måten:

ANKLAGENE I en aviskronikk tar Amber Heard et oppgjør med partnervold. Hun forteller om påstått trakassering og dødstrusler.

To år etter skilsmissen drar Amber Heard på nytt frem voldspåstandene – og krigen er i gang igjen. Stridens kjerne i Johnny Depps sivile søksmål som senere skal utspille seg i retten, er kronikken i The Washington Post i 2018, der Heard tar et oppgjør med partnervold. Uten å nevne Depps navn skriver hun om hvordan hun i 2016 fikk merke «vår kulturs vrede mot kvinner som sier fra». Britiske The Sun hadde et halvt år tidligere – basert på de opprinnelige anklagene fra Heard – stemplet Depp som «konebanker». Depp gikk til sak mot avisen og utgiveren, men skulle i 2020 ende med å tape den. Sommeren for to år siden var Amber Heard til stede i retten i London og vitnet i The Sun-saken. I sitt sivile søksmål mot ekskona står Depp fast på at Heards anklager har kostet ham hele karrieren og «alt annet». Han mener Heard lyver om mishandlingen og sier han aldri har slått en kvinne. Han hevder at det tvert imot var hun som var voldelig mot ham, både fysisk og psykisk. I tillegg anklager Depp ekskona for ikke å ha betalt den summen hun i skilsmisseoppgjøret lovet å gi til veldedighet. Heard holder fast på forklaringen om at Depp utsatte henne for både psykisk og fysisk vold, at han mishandlet henne grovt seksuelt, og at hun fryktet for livet sitt. Også Heard hevder at karrieren har strandet – som følge av Depps beskyldninger. Hun mener at eksmannen lyver, og at han ble «som et monster» når han ruset seg. Under rettssaken går hun i detaljer om den angivelige mishandlingen:

OPPGJØRET De siste ukene har slaget stått i retten – i en såpeopera med hele verden som publikum. På kniven som Heard ga i gave til Depp, står det inngravert: «Til døden».

Depp har saksøkt Heard med et krav på 450 millioner kroner for ærekrenkelse. Hun har levert motsøksmål på det dobbelte.

Om lag 50 vitner har forklart seg i den direktesendte rettssaken. Et poeng som kan ha druknet i alle beskyldningene og alle detaljene, er at juryen kun skal ta stilling til om Johnny Depp er ærekrenket etter Amber Heards aviskronikk.

Om retten finner det bevist at Depp kun ved ett tilfelle har gjort seg skyldig i vold mot Heard, vil han ikke vinne frem med anklagene. Retten må finne det overveiende sannsynlig at han aldri har mishandlet henne for at han skal få medhold.

Heard må, for å få gjennomslag for sitt motsøksmål, bevise at Depp og hans tidligere advokat, Adam Waldman, har krenket henne og ødelagt hennes karriere ved å anklage henne for løgn.

Heard og hennes vitner har kjørt hardt på Depps omfattende alkohol- og narkotikamisbruk.

Et av Depps psykiatervitner står fast på at Heard lider av personlighetsforstyrrelser, mens en psykiater som har vitnet for Heard, mener hun bærer preg av posttraumatisk stress som følge av Depps angivelige mishandling.

Mens Heard har hatt sterke følelsesutbrudd i retten, har Depp vært behersket. Begge har detaljert brettet ut det som startet med lidenskapelig kjærlighet, men som skal ha endt i voldsomme krangler allerede to år før de giftet seg.

Heard har vitnet om at Depp allerede i 2012 mishandlet henne. Han på sin side har vitnet om at det første året som kjærester var «vidunderlig», men at Heard angivelig skiftet personlighet og «ble en han ikke kjente».

Også den store kniven Heard ga i gave til Depp i 2012, er blitt lagt frem i retten. Kniven har den spanske inskripsjonen «hasta la muerte», som betyr «Til døden».

Da Depps advokat spurte Heard om hvorfor hun ga en kniv til mannen hun nå hevder mishandlet henne, svarte hun at det var en romantisk gest som pekte på hva han angivelig pleide å si til henne da de var et par.

– Jeg forventet ikke akkurat at han skulle stikke meg med den, sa hun.

Men det har hun heller ikke beskyldt ham for.

Depps apparat mener kniven er et bevis på at Heard ikke var redd for Depp, slik hun nå påstår.

I retten har Depp holdt fast på at hans finger knuste fordi Heard kastet en flaske på ham. Hun mener han skadet seg selv ved å slå en telefon i veggen.

Depp mener ekskona plantet avføringen i sengen hans, mens hun tviholder på forklaringen om at det var en av parets hunder.

Depp har selv måttet lese opp svært grove tekstmeldinger og e-poster han har skrevet til og om Heard.

Han har innrømmet mange – og tatt avstand fra andre.

Det er også lagt frem flere lite flatterende bilder av ham, tydelig beruset. Også videoen av raserianfallet på kjøkkenet, som TMZ publiserte i 2016 – og som altså Heard filmet – er viet mye tid i retten.

Det samme er Heards uttalelser i lydopptaket, der Heard innrømmer å ha slått til Depp – og hvor hun antyder at ingen vil tro på ektemannen om han står frem og sier at han er blitt mishandlet.

Ifølge Heard var Depp sykelig sjalu og beskyldte henne for utroskapsaffærer, både med James Franco og Elon Musk.

Heards søster, Whitney Henriquez, har vitnet om at hun har sett Depp banke opp søsteren.

Andre vitner har sagt at de har sett blåmerker, men ingen andre har vitnet om å ha sett Depp slå Heard.

Flere har uttalt at de skal ha sett henne gå løs på ham, og mange har vitnet om det de omtaler som aggressiv oppførsel fra Heards side.

Tidligere managere, agenter og andre samarbeidspartnere for Depp har brettet ut hans rusmisbruk og økonomiske problemer. Depps advokater har presisert at det å være rusmisbruker ikke er det samme som å være konemishandler.

Enkelte har pekt på Depps angivelige dårlige sinnemestring og beskrevet ham som en falmet stjerne.

Depps eks Ellen Barkin har vitnet om at han i 1994 var sjalu og kontrollerende overfor henne i løpt av deres korte forhold. Også eksen Kate Moss har på videolink vitnet om at Depp aldri har lagt hånd på henne – i strid med hva Heard har antydet i sitt vitnemål.

Agenter, bransjetopper og filmsjefer har argumentert hardt mot hverandre rundt påstandene om at Depp og Heard har ødelagt hverandres karrierer.

Det er også kommet frem i retten at Heard ikke har betalt mer enn en brøkdel av summen hun lovet å donere.

Eksperter på digitale fotografier har vitnet for begge parter. Depps ekspertvitne mener at Heards bilder som angivelig viser blåmerker i ansiktet, er redigert. Heards ekspertvitne holder fast på at bildet ikke er det.

En tidligere TMZ-reporter har vitnet om at de rundt bruddet fikk tips og video direkte fra Heard og hennes apparat, og at de derfor visste hvordan de skulle få det første bildet av det angivelig forslåtte ansiktet. Heard har nektet for å ha tipset nettstedet.

I sitt vitnemål hevdet Depp at Heard «har et behov for vold»:

ISFRONTEN I retten har Depp ikke møtt blikket til Heard en eneste gang. Fordi hun er en løgner, hevder han. Det viser bare hans skyld, mener hun.