Carola Häggkvist forteller om sitt liv i programmet «Stjärnorna på slottet» på SVT.

Carola åpner seg i TV-program: Slet med å takle presset

Hun skulle erobre verden som tenåring, men ville ikke leve lenger. Det forteller Carola Häggkvist (55) i et svensk TV-program lørdag kveld.

Nå forteller hele Sveriges popyndling om hvor feil utenlandssatsingen ble for henne.

Det gikk så langt at hun sto på et hotellrom med et barberblad mot håndleddet, forteller hun ifølge avisen Aftonbladet.

Tre år etter at hun slo gjennom med «Främling» som 16-åring, fikk hun muligheten til et internasjonalt gjennombrudd da The Bee Gees skrev og produserte låter til hennes første helt engelskspråklige album «Runway».

MGP-STJERNE: Carola på rød løper under Eurovision i Malmö i 2013.

Hun forteller hvordan alle rundt henne, fra foreldre til management og plateselskap, overtalte henne til å skrive under platekontrakten.

Kroppen reagerte

– Jeg kjente at det ikke var riktig. Kroppen min reagerte, jeg begynte å bli deprimert, forteller hun ifølge Aftonbladet åpenhjertig i programmet «Stjärnorna på slottet» på SVT.

– Manageren min sa at om du ikke fullfører albumet med Bee Gees kommer det til å bli så dyrt at din pappa må i fengsel. Det gikk jeg med, den hemmeligheten, at jeg var nødt til å gjøre dette, sier hun.

Tidligere denne uken fortalte artisten på Instagram at hun er klar for å fortelle «sannheten om alt i kulissene» i bokform.

POPULÆR I NORGE: Folkekjære Carola Häggkvist i forbindelse med et TVNorge-program i 2016.

I TV-programmet hun nå er aktuell med, begynner stjernen å gråte da hun forteller hvor nær hun faktisk var å ta livet av seg den gangen.

– Mamma og pappa visste ikke hva de skulle gjøre. Pappa kom over, for jeg sto med barberbladet, sier Carola.

Gråter

Overfor Aftonbladet utdyper hun at det fortsatt er vanskelig å tenke på hvor dårlig hun hadde det i denne perioden.

– Jeg hadde trengt å bli tatt mer på alvor av managere og folk rundt meg, noe jeg virkelig sliter med i dag. Jeg måtte virkelig høre på meg selv, sier hun til avisen.

PAR: Carola Häggkvist og Runar Søgaard i Stockholm i 1998, to år før de ble skilt.

Den svenske artisten åpner også om bruddet med norske Runar Søgaard i programmet.

De to giftet seg foran 6000 mennesker i 1990, og da de gikk hver til sitt ti år senere, ble det stor medieoppmerksomhet. I lørdagens program på SVT «Stjärnorna på slottet» forteller hun om tidspunktet hun erkjente at forholdet var over:

– Når jeg forsto det? På bryllupsreisen forsto jeg det vel egentlig. Da lurte jeg meg selv aller mest, sier Carola i programmet, ifølge svenske Expressen.

I løpet av årene etter skilsmissen har det vært mange saker om det tidligere ekteparets forhold, blant annet at Runar skjøt og drepte Carolas katt, noe han også har erkjent.

Runar Søgaard ga i fjor ut en bok om «den ukjente sannheten» om samlivet og bruddet med ekskona, som Carola reagerte sterkt på.

Han ble i sommer dømt til ett år og åtte måneder fengsel for skatteunndragelse.

