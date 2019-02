Kate Moss: - Jeg er forlovet

(VG Nett) Etter utallige spekulasjoner skal supermodellen Kate Moss selv har sprukket nyheten om at hun er forlovet, men ikke med hvem.

FORLOVET? Kate Moss (33) skal ha røpet at hun er forlovet. Foto: Reuters

Supermodellen Kate Moss har nå røpet nyheten om at hun er forlovet, men hvem den heldige skal være er holder hun foreløpig for seg selv.

Etter bruddet med den narkotikatiltalte Pete Doherty skal Moss nå ha funnet seg en ny rocker.

Den heldige skal være rockestjernen Jamie Hince fra bandet The Kills.

Ifølge den britiske avisen Daily Mirror skal supermodellen har sagt: - Jeg er nyforelsket og forlovet.

Uttalelsen skal ha kommet etter at paret ble sett sammen i et bryllup.

Den uoffisielle uttalelsen skal være ment som et hint til eksen Doherty at hun har kommet seg videre.

Ifølge en kilde skal paret ha tilbrakt natten sammen, og det var etter denne natten Kate skal ha fortalt til sine venner at de er forlovet.

- Ingen regner med at de faktisk kommer til å gå nedover kirkegulvet med det første, men alle vet at dette er Kates måte å si at det er seriøst på, forklarer kilden.