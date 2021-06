ROMANSERYKTER: Supermodell Irina Shayk og artist og designer Kanye West er observert sammen. Foto: AP

Medier: Hevder Kanye feiret bursdag med supermodell

Romanseryktene går etter at Kanye West (44) og supermodell Irina Shayk (35) ble avbildet sammen i Frankrike.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Daily Mail har publisert bilder flere av de to sammen i Frankrike.

Kjendisnettstedet TMZ hevder de har sikre kilder på at West og Shayk har «en romantisk forbindelse», men at det er uklart hvor seriøse de er på nåværende tidspunkt.

People siterer anonyme kilder på at de to møter hverandre. Begge mediene skriver at West og Shayk er observert sammen i Provence i Frankrike på tirsdag, da Kanye fylte 44 år.

CATWALK: Irina Shayk går visning for Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 2 i Los Angeles 2. oktober i fjor. Foto: Jerritt Clark / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De skal ha bodd på det lille boutiqe-hotellet Vill La Coste.

Irina Shayk (35) er en russisk supermodell og de to skal ha møttes i moteindustrien for en stund siden. Hun var med i musikkvideoen til «Power» i 2010 og gikk modell for Wests merke Yeezy i 2012.

Shayk var tidligere sammen med Hollywood-stjerne Bradley Cooper, og de to har en datter sammen. Hun var før det kjæreste med fotballspiller Cristiano Ronaldo.

EKSER: Bradley Cooper og Irina Shayk på Oscar-utdelingen i februar 2019, da han var nominert for «A Star Is Born». Foto: MARK RALSTON / AFP

I februar ble det kjent at Kim Kardashian tok ut separasjon fra Kanye West. De hadde da vært gift i nesten syv år og har barna North, Chicago, Psalm og Saint sammen.

På Kanyes bursdag tirsdag delte Kim på Instagram et bilde av hele familien og skrev «Gratulerer med dagen. Elsker deg livet ut.»

Daily Mail skriver at romanseryktene rundt Kanye og Irina startet i slutten av mai.

Amerikanske medier hadde før meldingen om skilsmissesøknaden lenge spekulert over at det gikk mot skilsmisse for West og Kardashian. De skal ga gått til ekteskapsrådgivning og bodd på forskjellige steder. Kanye bor på ranchen sin i Wyoming, mens Kim og barna bor i Los Angeles.

I juli i fjor ble det også bråk da Kanye tvitret at han hadde prøvd å skille seg fra Kim og senere slettet meldingen.

I et klipp fra siste sesong av «Keeping Up with the Kardashians» bryter Kim ut i gråt når hun snakker om ekteskapet.