KNOCKOUT: Lamar Odom brukte halvannen runde på å beseire popstjernen Aaron Carter. Foto: Wolfgang Schwan / Shutterstock / NTB

Aaron Carter fikk rundjuling i bokseringen

Den 33 år gamle pop-stjernen ble bokstavelig talt for liten for Khloé Kardashians eks-mann, basketlegenden Lamar Odom (41).

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Odom - som er over et hode høyere og langt kraftigere enn Carter - brukte halvannen runde på å beseire pop-stjernen i showkampen som fant sted i Atlantic City fredag kveld.

Da hadde Carter - for øvrig lillebror av Nick Carter i Backstreet Boys - vært i canvasen flere ganger, melder blant andre TMZ, og midtveis ut i andre runde hadde Aaron Carter fått nok.

Det gikk med andre ord ikke like bra som det Carter sang om for tyve år siden om en annen basketlegende, Shaquille O’Neal: «That’s How I Beat Shaq».

O’Neal bekreftet senere selv hvordan denne låttittelen kom til verden; Carter hadde faktisk slått ham en gang - i kortspill...

Aaron Carter var nemlig hyppig gjest hos O’Neal i en periode da broren Nick og Backstreet Boys spilte inn sin første plate hjemme hos basketlegenden.

BLE BANKET: Aaron Carter ble en lettvekter mot Lamar Odom i bokseringen i Atlantic City fredag kveld. Foto: Rich Fury / TT NYHETSBYRÅN

Kjendisfighten mellom Aaron Carter og Lamar Odom er bare den foreløpig siste i en lang rekke av showkamper i USA det siste året. Det er ikke mer enn en uke siden du kunne se matchen mellom YouTuberen Logan Paul og bokselegenden Floyd Mayweather på VG+.

Da klarte Paul å holde seg gjennom alle åtte rundene, selv om han gikk på et klart tap.

Men selv om det er store penger involvert i disse showkampene, er ikke alle like fornøyde. Det profesjonelle boksemiljøet er sterk motstander av populariteten som disse kampene har fått.

– Mange forstår ikke forskjellen på en profesjonell boksekamp og en kjent YouTube-personlighet som går oppvisningskamp mot Mayweather. Derfor blir slike «tullekamper» ødeleggende for boksesporten, har Erik Nilsen, generalsekretær i Norges Bokseforbund og kommentator boksing på flere TV-kanaler tidligere uttalt til VG.