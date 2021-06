GJORT OPP: Anna Rasmussen ble ilagt overtredelsesgebyr på 100.000 kroner etter at hun hadde arrangert konkurranser med premier uten å dele dem ut. Foto: Line Møller

På 12 år er kun én influencer ilagt straff for brudd på markedsføringsloven

På 12 år er det bare influencer Anna Rasmussen som har fått bot for brudd på markedsføringsloven.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har gjennomført flere tilsynsaksjoner, og konkludert med flere lovbrudd, sier seksjonssjef i tilsynsavdelingen for reklame i sosiale medier i Forbrukertilsynet, Nina Elise Dietzel.

– Men det er ikke en automatikk i at lovbrudd betyr økonomiske sanksjoner. Vår arbeidsmetode er først og fremst dialog.

I litt over et tiår har Forbrukertilsynet fulgt med på influencere og hva de legger ut av reklame på sine kanaler.

Etter markedsføringsloven skal all reklame presenteres slik at den tydelig fremstår som markedsføring. Hvis dette ikke er oppfylt kan Forbrukertilsynet fatte vedtak, og sanksjonere økonomisk.

Mange av de store influencerne har slurvet med dette i flere år, og Forbrukertilsynet mottar til stadighet klager på dette.

Også de siste tre ukene har en rekke influencere, deriblant Isabel Raad, Maria Mena, Lene Orvik, Mathilde Søderlund, Kristiane Aateigen («SnilleGucci»), fått orienteringsbrev fra Forbrukertilsynet etter klage på skjult reklame i sosiale medier.

– Vi har ikke konkludert med lovbrudd i denne omgang. Dette er et løpende arbeid vi har, og er en del av veiledningsarbeidet om regelverket, understreker Dietzel.

KLAGER: Isabel Raad er blant ti influencere som er blitt klaget inn til Forbrukertilsynet for skjult reklame, og som dermed har mottatt orienteringsbrev om dette. Foto: Hallgeir Vågenes

Måtte betale 100.000 kroner i bot

Hittil er influencer Anna Rasmussen, bedre kjent som «mammatilmichelle», den aller første bloggeren – og den eneste – som har blitt straffet for brudd på markedsføringsloven.

I 2018 ble hun ilagt et overtredelsesgebyr etter at hun hadde arrangert flere konkurranser uten å dele ut premiene som ble lovet. Resultatet ble en bot på 100.000 kr.

– Jeg tenker at Forbrukertilsynet er strenge nok og har sine regler. Likevel bør det komme regler for andre personer enn influencere som også legger ut reklame, og da tenker jeg på fotballstjerner og idrettshelter, sier hun.

Hun understreker likevel at hun ikke oppfatter det som urettferdig at hun er den eneste som foreløpig har blitt straffet med bot.

– Jeg betalte den og gjorde opp for meg med premier, og det har aldri skjedd igjen. Jeg tror Forbrukertilsynet følger ansvaret sitt, men at de ikke rekker å gå over alle, sier Rasmussen.

INFLUENCER: Anna Rasmussen, kjent fra sosiale medier og en rekke TV-serier. Her avbildet under et intervju med VG i 2017. Foto: Line Møller

Milliarder å hente blant influencere

«Influencer-marketing», altså å få influencere til å legge ut produkter på sine kanaler har blitt svært ettertraktet for annonsører.

I fjorårets rapport fra Mediebyråforeningen kommer det frem at omsetningen i «influencer marketing» har økt raskt fra 72 millioner kroner i 2015 til 237 millioner kroner i 2018. Tallene fra i fjor og i år er foreløpig ikke klare.

– Det som er interessant er at denne kanalen vokser veldig, også under pandemien, og har et enormt vekstpotensial, sier Merete Mandt Larsen, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Mediebarometeret viser også at digitale medier/internett som omfatter «influencer marketing», sosiale medier og videoer står for nesten halvparten av reklameomsetningen i Norge med nesten to milliarder kroner sammenlignet med samme tid i fjor.

Forbrukertilsynet: – Kan være god grunn til å være strengere

På spørsmål om ikke forbrukertilsynet burde slå hardere ned på skjult reklame, svarer seksjonssjef Dietzel:

– For ti år siden var reklame på blogg og sosiale medier svært nytt, og det var behov for informasjon og veiledning. Det kan være god grunn til å være strengere nå enn for ti år siden.

I de aller fleste sakene de har behandlet til nå er det forbudsvedtak med tvangsmulkt som er den aktuelle straffereaksjonen, og ikke overtredelsesgebyr.

– Overtredelsesgebyr er forbeholdt de mest alvorlige lovbruddene, vesentlige eller gjentatte lovbrudd, og det er heller ikke alle lovbrudd som kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr.

De eneste gangene Forbrukertilsynet har lov til å ilegge overtredelsesgebyr er altså ved brudd på skjult reklame i forskriften om urimelig handelspraksis.

MULIG BRUDD: Forbrukertilsynet mener Sophie Elise har drevet med skjult reklame i forbindelse med bokklubben «litt Sophie». Foto: Frode Hansen

Blant annet varslet Forbrukertilsynet i desember overtredelsesgebyr mot Strawberry Publishing AS og Sophie Elise AS. Gebyret er på henholdsvis 300.000 og 200.000 kroner for brudd på forbudet mot skjult reklame og for utsendelse av reklame på e-post uten gyldig samtykke fra forbrukere. Denne saken er fortsatt under behandling.

les også Kjendisbloggere risikerer store bøter

– Jeg kan også nevne at Forbrukertilsynet fikk vedtakskompetanse i 2018. Før dette lå den hos Markedsrådet. I dag er Markedsrådet klageorgan for våre vedtak, legger Dietzel til.

Barne- og familiedepartementet jobber for øyeblikket med endringer i markedsføringsloven, hvor det blant annet er foreslått en justering slik at Forbrukertilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr for brudd på forbudet mot skjult reklame.