Advarte følgerne mot video: − Jeg ble skremt

Forrige uke spredte en drøy video seg på TikTok. Influencer Linnea Løtvedt (20) fikk den opp på «For You»-siden.

– Jeg ble skremt og ville advare andre, forteller Linnea Løtvedt (20).

Hun kom over den ubehagelige videoen da hun scrollet på TikTok. Det startet som en video av en ung jente som danset, før jenta i videoen tilsynelatende blir halshugget.

– Jeg fikk egentlig sjokk. Jeg trodde jo ikke videoen var sånn.

På TikTok er det ikke uvanlig med videoer av unge jenter som danser, og Løtvedt trodde derfor ikke videoen var noe annerledes enn vanlig innhold.

– Når jeg som 20-åring syntes dette var ubehagelig og vondt å se, blir jeg jo ekstra bekymret for at barn skal få det opp.

Løtvedt har selv 238.000 følgere på appen.

Ikke første gang

Høsten 2020 spredte en lignende video seg på TikTok.

– Jeg har vært så uheldig at jeg har fått begge videoene opp hos meg, forteller Løtvedt.

Opplevelsene har skremt henne. Da hun fikk opp den brutale videoen forrige uke rapporterte hun den, og kontaktet Vest politidistrikt.

– I tillegg delte jeg en post på mine sosiale medier om videoen. Jeg ville ikke spre videoen, men ønsket samtidig at folk skulle få muligheten til å oppdage den og scrolle forbi dersom de fikk den opp på TikTok.

Derfor delte Løtvedt et skjermbilde av jenta som danset. Hun sensurerte brukernavn og annen informasjon, og la på en advarsel for sine følgere.

– Jeg fikk for det meste positiv respons på delingen. Særlig fra foreldre, som valgte å slette barnas apper i noen dager.

Løtvedt fikk likevel også mer kritiske tilbakemeldinger.

– Mange mente det var uheldig fordi flere kunne bli nysgjerrige, men siden jeg ikke delte noe brukernavn eller annen informasjon gjorde jeg det ikke mulig å søke opp videoen.

Politiet fikk flere tips

Rune Fimreite er fagleder for Politiets nettpatrulje Vest. Kontoen deres har 440.000 følgere på TikTok, og er landets største politi-konto på appen.

– For omtrent halvannen uke siden fikk vi flere tips om denne videoen, forteller Fimreite.

På dét tidspunktet ønsket ikke politiet å gi videoen mer oppmerksomhet enn den allerede fikk, og valgte derfor å ikke gå ut i mediene.

– Det er en avveining fra gang til gang. Vi fokuserte på å få ned videoen før den ble delt videre.

Fimreite forteller at nettpatruljen var i kontakt med TikTok og andre sosiale medier hvor videoen spredte seg.

– De bruker teknologi for å kjenne igjen og slette slikt innhold, og har nok gjort et stykke arbeid for å få fjernet denne videoen, sier Fimreite.

Nettpatruljen har ikke fått flere tips om videoen denne uken.

– Tenk deg om

Fimreite forteller at han reagerte på innholdet i videoen selv, og oppfordrer folk til å tenke over hva man deler videre på sosiale medier.

– Stopp opp og tenk deg om: Er dette greit å dele videre, eller ikke?

– Slike videoer gjør noe med dem som får dem opp. En ungdom som tror de skal se en dansevideo på TikTok kan få det vanskelig etter å ha sett noe slikt.

Løtvedt forteller at hun opplevde det som enormt ubehagelig å se videoen.

– Jeg ble kvalmt og begynte å gråte, forteller hun.

