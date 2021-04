Dette er dramaet rundt Lil Nas X Den populære rapperen Lil Nas X (21) har fått gjennomgå etter lanseringen av musikkvideoen til låten «Montero (Call Me By Your Name)». Xueqi Pang Av Publisert 01. april, kl. 08:31 Jordan Strauss / Invision Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Den amerikanske artisten blir anklaget for alt fra djeveldyrkelse til merkevaretyveri. Kritikken har haglet mot Lil Nas X den siste uken.

Men han selv ser ut til å være ganske så upåvirket av det hele. Her er listen over alle som har en høne å plukke med Lil Nas X.

Derfor er de sure på «Montero»

Her er alt du må vite om Lil Nas X og dramaet rundt artisten.

COUNTRY: Lil Nas X samarbeidet forøvrig med Miley og Noah Cyrus' far, country-legenden Billy Ray Cyrus i «Old Time Road». Her vant han to Grammy-priser.

Før vi starter: Hvem er Lil Nas X?

De fleste har nok fått det med seg nå. Montero Lamar Hill, som han egentlig heter, derav navnet på sangen, slo gjennom internasjonalt med hiten «Old Time Road».

En sang som ikke bare ble populær blant voksne, men også barn.

I juli 2019 fortalte Lil Nas X verden gjennom sosiale medier at han er skeiv. Noe som forgyllet hans ikoniske status i LHBT-samfunnet.

KREATIV: Lil Nas X spiller alle rollene i musikkvideoen selv.

Men kronen på verket var da han slapp låten som vi alle nå snakker om.

I «Montero» synger han ikke bare åpent om sex og fantasier, men forsyner også verden med en ganske så visuell og fargerik musikkvideo.

Låtens tittel er mest sannsynlig en homage til LHBT-filmen «Call me by your name», som blant annet har kontroversielle Armie Hammer i en av hovedrollene.

Elsket eller hatet. Videoen har blitt avspilt over 53 millioner ganger siden lanseringen 26. mars, og er kilden til en uendelig lang liste med memes.

I den kontroversielle videoen kliner han med slangen i Edens hage, svinger ned en kjempelang strippestang fra himmelen til helvete, og avslutter det hele med å gi djevelen en god gammeldags lapdance.

Det fikk en rekke mennesker til å sette kaffen i halsen.

1. Småbarnsforeldre

USA Today skriver at mange småbarnsforeldre er sjokkert over språket og grafikken i «Montero». Først og fremst fordi Lil Nas X’ under høyden av «Old Time Road» fremsto som en barnevennlig artist.

Han slapp jo tross alt barnebok og ble tildelt Nickelodeons Kids Choice-pris. En gang besøkte han også en barneskole for å opptre.

Men mange påpeker at disse foreldrene må ha gått glipp av noe. For «Old Time Road» hadde også en rekke seksuelle referanser, og var aldri en barnesang.

Lil Nas X tvitret selv: «Jeg kommer ikke til å bruke hele karrieren min til å tilpasse meg ungene deres».

INGEN BARNESANG: «Riding on a tractor, lean all in my bladder» og «Bull riding and boobies» er fraser som blir sunget i «Old Time Road».

2. Nike

Når Lil Nas X spiller Satan i «Montero» er han iført et par ganske spesielle svarte Nike-sko. Ikke bare bærer skoene den berømte «Swoosh»-logoen til Nike, men skoene er også prydet av det satanistiske symboler.

Jo, de inneholder også dråper av ekte menneskeblod.

Problemet er at det ikke er Nike som står bak skoene. Nå saksøker de selskapet MSCHF, som lagde og solgte 666 par av Lil Nas X’ «Satan Shoes» til 1,018 dollar per par.

Alle Satan-skoene ble selvfølgelig utsolgt på under ett minutt, melder XXL Magazine på Twitter.

SATANSKO: Her blir Satan servert en lapdance, mens han er iført Satanskoene.

3. Konservative

Amerikanske konservative kristne er aldri langt unna når deres barn potensielt kan bli eksponert for «Satan» i popkulturen.

Det gjorde ikke konflikten mindre het da musikkvideoen ble lansert rett før den hellige påskeuken.

Guvernøren i South Dakota Kristi Noem uttalte at Lil Nas X satte sjelen til uskyldige amerikanske barn i fare, meldte blant andre LA Times.

SUR: Kristi Noem kommer ikke til å punge ut tusen dollar for Lil Nas X nye Satansko. Her er hun sammen med tidligere president Donald Trump.

Så har vi Nick Young, tidligere profesjonell basketballspiller for Lakers, som lovte at han aldri skulle spille «Old Town Road» for barna sine igjen. Han beklaget seg i ettertid, og hevdet at han ble hacket, ifølge hotnewhiphop.com.

Kritikken har haglet, men fansen tar Lil Nas X i forsvar:

– Det mest frustrerende i samtalen om Lil Nas X er at det kun snakkes om kristne og deres følelser, istedenfor for å snakke om den ekte smerten og lidelsen som svarte skeive har opplevd i kirken, skriver en Twitter-bruker.

HACKET?: Nick Young vurderte også om å aldri bruke Nike igjen, før han påsto at Twitter-kontoen hans var hacket.

Den kristne lederen Alicia T. Crosby, som selv er skeiv, sier til USA Today at det er nok av kristne som feirer den frie LHBT-kunsten, og at Lil Nas X er et forbilde.

Lil Nas X var ikke langt unna selv, da han lastet opp en video med tittelen: «Lil Nas X beklager for Satansko», hvor han holder opp skoen sin og sier:

«Jeg har fått med meg at alle snakker om disse skoene, og jeg ville bare si «Fuck it». Like etter klippes det til en scene hvor han forfører Satan (altså han selv).

4. Fans av FKA twigs

En del internettdvelere har lagt merke til at Lil Nas X’ nye video hadde en del elementer som lignet «Cellophane»-musikkvideoen til artisten FKA twigs.

I FKA twigs’ video sklir hun også nedover en uendelig strippestang, akkurat som Lil Nas X. Han ble umiddelbart anklaget for plagiatisme.

NO HARD FEELINGS: FKA twigs gir sin fulle støtte til kollegaen sin.

Ifølge Pitchfork, har de heldigvis skværet opp, og FKA twigs skriver på Instagram:

– Takk Lil Nas X for våre vennlige og ærlige samtaler, og for at du erkjenner inspirasjonen Cellophane har gitt deg og laget ditt i skapelsen av din ikoniske video.

Får støtte fra far

Lil Nas X har utvilsomt skapt drama. En som derimot ikke bryr seg er Lil Nas X egen far, som skrev til sønnen i en SMS:

«Veldig kreativ video. Jeg kom meg gjennom den. Gratulerer. Lev livet på dine vilkår. Veldig STOLT av deg».