Britney Spears om dokumentar: − Jeg gråt i to uker

Britney Spears har så langt ikke kommentert «Framing Britney Spears». Nå skal superstjernen ha brutt stillheten om den kontroversielle dokumentaren.

New York Times-dokumentaren, som dykker ned i det omstridte vergemålet Britney Spears (39) har vært under i snart 15 år, har fått voldsom oppmerksomhet verden over.

Britney selv har ikke bidratt med noe i dokumentaren, og hun har heller ikke kommentert den. I et innlegg på Instagram natt til onsdag norsk tid refererer superstjernen imidlertid til en dokumentar.

Flere medier, deriblant Deadline og Variety, mener det må være snakk om nettopp «Framing Britney Spears».

– Jeg så ikke dokumentaren, men fra det jeg så av den var jeg flau over hvordan jeg ble fremstilt. Jeg gråt i to uker, og vel ... Jeg gråter fortsatt noen ganger!!!! skriver Spears under en video der hun danser til låten «Crazy» av Aerosmith.

Vil fjerne faren som verge

Spekulasjonene i dokumentaren går ut på at superstjernen nærmest har mistet all frihet og kontroll over eget liv som følge av at hun styres av faren, Jamie Spears (68).

Han har vært formynder for hennes privatliv og finanser siden Britneys sammenbrudd i 2007, og stjernen har gått rettens vei for å oppheve vergemålet.

#FreeBritney-bevegelsen mener også at det kan stilles spørsmål ved hvorvidt Britney styrer sine egne sosiale kanaler, som Instagram.

– Alltid blitt så dømt av mediene

Dokumentaren setter også søkelyset på medienes behandling av en ung Britney Spears. Artisten selv skriver på Instagram at det alltid har vært spekulasjoner om livet hennes, og at hun er blitt «observert og dømt gjennom hele sitt liv»

– Det krever mye styrke å stole på universet med dine sårbarheter, fordi jeg alltid har blitt så dømt, fornærmet og latterliggjort av mediene. Og det blir jeg fortsatt den dag i dag! skriver hun i innlegget, og legger til at hun danser hver eneste dag for å føle seg som et levende menneske.

Dokumentarens regissør Samantha Stark har tidligere uttalt at de ikke klarte å komme i kontakt med Britney Spears, og at hun opplevde at managementet hennes virket lite interessert i å videreformidle henvendelsene.

– Vi prøvde på mange ulike måter, men det er fortsatt uklart om Britney mottok våre henvendelser. Vi prøvde alt, til og med å sende melding direkte til Spears, sa hun til «Entertainment Tonight».