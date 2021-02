STJERNEPAR: Rose Leslie og Kit Harringon under en prisutdeling i London i april 2016. Paret giftet seg i 2018. Foto: Matt Crossick / Matt Crossick

«Game of Thrones»-par har fått sitt første barn: − De er veldig lykkelige

Skuespillerparet Rose Leslie (34) og Kit Harington (34) har fått en sønn.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

Det bekrefter Haringtons talsperson Marianna Shafran overfor nyhetsbyrået AP.

– De er veldig, veldig lykkelige, sier hun – uten å røpe flere detaljer.

Nyheten om fødselen ble først meldt av New York Post sin Page Six, som tirsdag publiserte et bilde av paret gående med en barnevogn i London.

Rose Leslie og Kit Harrington møtte hverandre på innspillingen til HBO-serien «Game of Thrones» i 2011. På skjermen var de i et intenst kjærlighetsforhold som Ygritte og Jon Snow.

De to giftet seg i Skottland i 2018, og nyheten om at de ventet sitt første barn ble kjent i september. Da stilte Rose Leslie opp i britiske Make Magazine med sin gravide mage.

Til magasinet fortalte hun at hun og Kit Harington tilbrakte mye tid sammen i det nye huset deres på landsbygda i England, som hun fleipete kaller «huset som Jon Snow bygget».

– Det er et stort privilegium å være omgitt av grøntområder, fuglesang, hekker og våre herlige naboer. Det er så fredelig, sa hun blant annet da.