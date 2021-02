Richard Liedholm og Maria Moen i full krangel etter «Camp Kulinaris»-drama. Foto: NTB/Janne Møller-Hansen

Går i strupen på Maria Moen etter «Camp Kulinaris»-krangel

Etter drama på «Camp Kulinaris» og uttalelser om mobbing, går Richard Liedholm hardt ut mot Maria Moen på Instagram.

Av Maria Støre

Publisert: Nå nettopp

Den siste uken har realityprofil Maria Moen diskutert mobbing på sin egen Instagram-story. Etter drama i Viaplay-programmet «Camp Kulinaris» og dårlig stemning i gruppen, har Moen siktet til at noe av det som skjedde i programmet kan oppfattes som mobbing.

– Mobbing er blant annet systematisk uthenging, baksnakking, utestengelse, og å rotte seg sammen mot et individ, gjerne gjemt bak en maktposisjon som gjør offeret ute av stand til å forsvare seg. En mobber er dessuten en som får positiv stimulans ved å undertrykke og dominere andre, sier Maria Moen til VG.

Hun vil ikke gå mer i detalj på hva hun mener var mobbing på «Camp Kulinaris», og mener det blir opp til seeren å tolke.

På Instagram har Moen også sagt at det er dumt å holde følelsene sine inne i seg, og at det er derfor hun reagerer sterkt i krangler og uenigheter under oppholdet på «Camp Kulinaris».

Nå går med-deltageren Richard Liedholm hardt ut. Han mener Moen ikke ble utsatt for mobbing.

Maria Moen er deltager i denne sesongen av «Camp Kulinaris». Foto: Janne Møller-Hansen

Foran en peis, med en skål med chips i fanget, langer Liedholm nå ut mot Moen på Instagram:

– Jeg gir vanligvis ikke oppmerksomhet til oppmerksomhetssyke folk. Du har også klart å vanne ut begrepet «mobbing» så sinnssykt at det rett og slett er pinlig.

Han mener hun fremstiller ham som en mobber, og at hun gir seg selv tittelen «mobbeoffer».

Det var TV 2 som først omtalte at Moen og Liedholm fant tonen på «Camp Kulinaris». Programmet ble spilt inn i sommer. Nå er det derimot steile fronter mellom de to realitydeltagerne.

Liedholm: – Rett og slett pinlig

Moen har ifølge Liedholm sagt følgende på Instagram:

«Det er ikke mobbere som bestemmer hva som definerer mobbing, det er offeret.»

– Nei, Maria, det er hverken mobbere eller offeret. Mobbing er allerede definert, sier Liedholm på Instagram, og viser til kilder som Norwegian Digital Learning Arena (NDLA) og FHI.

Liedholm er kjent med at VG bruker hans uttalelser fra Instagram i denne artikkelen.

Moen: – Ferdig med denne saken

Moen vil la det være opp til hver enkelt å tolke om det hun ble utsatt for kan kalles mobbing:

– Det får være opp til publikum å avgjøre om dette kommer frem, enten i storyen til Richard eller på «Camp Kulinaris», sier hun til VG, og legger til:

– Jeg synes det er et stygt tegn i tiden å gi noen fritt spillerom til å offentlig henge ut andre. Dette både underbygger og normaliserer en giftig mobbekultur, og hjertet mitt blør for de unge i dag. Personlig er jeg ferdig med denne saken.

Men etter Liedholm postet sin tale, har også Moen postet en Instagramstory:

– Et tegn på emosjonell umodenhet er å gjøre narr av det en ikke forstår.

Liedholm: – Umulig å prate med

– Du var umulig å prate med, for du ble hysterisk. Om du velger å angripe mennesker og de sier sin mening om oppførselen din, så mener du det er mobbing, sier Liedholm på Instagram.

– Hvorfor valgte du å gå ut sånn nå?

– Jeg har fått en del forespørsler fra følgere, og når jeg har sett nærmere på hva hun faktisk postet, så mener jeg hun bagatelliserer mobbing. Det er ikke greit. Derfor ville jeg, i tillegg til andre grunner, si noe nå. Og jeg vet at jeg ikke mobbet henne, sier Liedholm til VG.

Han kan være enig i at kommunikasjon mellom dem ikke var den beste, men sier på Instagram at man heller burde ta det opp og fokusere på det, fremfor å kalle det mobbing.

Til det svarer Moen følgende:

–Jeg synes man burde prate til hverandre på en pen måte og bruke plattformen sin til å fremsnakke, belyse viktig temaer og ikke minst til noe positivt som gagner alle. Vær grei først – man aner ikke hva andre går og bærer på.