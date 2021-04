2015: Dronning Elizabeth og prins Philip på balkongen på Buckingham Palace. Foto: Peter Nicholls / X03508

Dronning Elizabeths første bursdag uten prins Philip – dropper salutt

Fire dager etter at hun fulgte ektemannen til graven, fyller dronning Elizabeth 95 år.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bildet av den sørgende dronningen sittende for seg selv inne i St George's Chapel på Windsor Slott lørdag, har grepet en hel verden.

Når hun onsdag denne uken runder 95 år, blir det uten tradisjonell feiring. London Evening Standard skriver at det er første gang siden dronningen ble kronet – som 27-åring i 1953 – at hun må markere dagen uten ektemannen.

Dronning Elizabeth oppholder seg på Windsor Castle, der hun og prins Philip har tilbrakt det meste av tiden sammen siden pandemien startet. Hun skal være omgitt av en stab på om lag 20 personer.

På grunn av pandemien var det også i fjor en nedtonet feiring av dronningen – uten den tradisjonelle salutten i Hyde Park og Tower of London.

Noen salutt blir det heller ikke i år. Ifølge Daily Mail er det også første gang på 68 år at dronningen ikke skal frem et offisielt portrett av seg selv på bursdagen.

ENSOM MAJESTET: Dronning Elizabeth på kirkebenken lørdag. Foto: Jonathan Brady / pool PA

The Telegraph skriver at dronningen, som i likhet med resten av kongefamilien markerer formell sørgetid frem til fredag, kun er forventet å spise lunsj med noen av sine nærmeste på 95-årsdagen.

Ifølge avisen skal dronningen ha hatt større fokus på feiringen av prins Philips 100-årsdag 10. juni.

Den får ingen av dem oppleve. Prins Philip, dronningens ektemann gjennom mer enn 73 år, døde fredag 9. april.

Prins Harry (36), som fløy fra USA til England for å delta i sin bestefars begravelse, skal ha hatt planer om år reise hjem til sin gravide kone, hertuginne Meghan (39), og parets sønn Archie (snart to) kort etter.

Nå melder en rekke medier om at Harry skal ha hatt lange samtaler både med sin bror, prins William (38) og sin far, prins Charles (72) – og at han kan komme til å utsette hjemreisen til USA til etter bestemorens bursdag. Det er ikke offisielt bekreftet.

Forholdet mellom Harry og resten av familien har vært anstrengt i lang tid, og særlig etter at det omstridte intervjuet med Oprah Winfrey gikk på lufta i mars.

les også Slik planla prins Philip sin egen begravelse

Selv om prins Harry og prins William ikke gikk sammen bak sin bestefars kiste, ble det viet stor oppmerksomhet i mediene at brødrene etter seremonien spaserte sammen og snakket – sammen med Williams kone, hertuginne Kate (39).

Hvert år markeres dronningens bursdag formelt to måneder senere med stor parade. Det er en mer enn 250 år lang tradisjon i Storbritannia å feire monarken i juni – noe som rett og slett skyldes at det er lettere å markere på sommeren.

Denne feiringen utgikk i fjor på grunn av pandemien, og lenge før prins Philip gikk bort, ble det bestemt at også årets parade enten avlyses eller nedskaleres av samme årsak.