Siste farvel med prins Philip

Nå begraves hertugen av Edinburgh på Windsor slott. Et utvalg av kongefamilien og en stor militær tilstedeværelse følger prins Philip på hans siste reise.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Prins Philip begraves fra St George's Chapel på Windsor slott fra klokken 16 norsk tid. Dronning Elizabeths ektemann gjennom 73 år døde fredag 9. april, 99 år gammel.

– Med takknemlige hjerter husker vi de mange måtene hans lange liv har vært en velsignelse for oss. Vi har blitt inspirert av hans ufravikelige lojalitet til dronningen, av hans tjeneste for nasjonen og for samveldet. Av hans mot, tapperhet og tro, innleder domprosten av Windsor gudstjenesten med.

– Livene våre er blitt beriket gjennom utfordringene han har gitt oss, oppmuntringen han har gitt oss, hans humor, vennlighet og menneskelighet, fortsetter han.

Se flere bilder fra seremonien her:

forrige





























fullskjerm neste

De kongelige som dannet prosesjonen bak kisten, er:

Prinsesse Anne og prins Charles

Prins Edward og prins Andrew

Prins Harry, Peter Phillips (prinsesse Annes sønn) og prins William

Viseadmiral Sir Tim Laurence (Philips svigersønn) og David Armstrong-Jones, Jarlen av Snowdon (prinsesse Margarets sønn)

les også Slik planla prins Philip sin egen begravelse

Dette er programmet for begravelsen, ifølge Buckingham Palace:

Fra klokken 15.40 norsk tid ble kisten fraktet inn via statsinngangen på Windsor slott, fulgt av medlemmene i den kongelige familien som går i begravelsesfølget.

Alle på området hilset kisten med en Royal Salute før kisten ble flyttet over til den spesialbygde Land Roveren. Dronningen ankom via regent-inngangen i sin offisielle Bentley.

Kortesjen beveget seg deretter mot St. George’s Chapel.

Langs veien står det representanter fra Royal Navy, Royal Marines, Highlanders og 4th Battalion Royal Regiment of Scotland og Royal Air Force.

The King’s Troop Royal Horse Artillery avfyrer minuttskudd fra øst-plenen så lenge prosesjonen er i gang. Curfew Tower Bell ringes også.

Selve begravelsen forrettes av domprosten av Windsor og er ventet å vare i rundt 50 minutter. Den begynte klokken 16.

les også Nye detaljer om begravelsen: Harry og William skal ikke gå sammen bak kisten

les også Disse 30 kommer i prins Philips begravelse

Kun 30 gjester får være til stede.

Etter gudstjenesten vil kisten bli senket i den kongelige gravhvelvingen. erkebiskopen av Canterbury vil utføre en velsignelse og koret vil synge nasjonalsangen.

Deretter vil Hennes Kongelige Høyhet dronningen, øvrige medlemmer av kongefamilien og prinsens familie gå ut av kapellet via Galilee Porch.