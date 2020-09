ÅRETS NAVN: Christine Koht ble av VGs lesere kåret til «Årets navn» i desember i fjor. Her fra VGs besøk på sykehuset. Foto: Helge Mikalsen, VG

Christine Koht om slanking: – Vi kan ikke holde på sånn!

Christine Koht (53) forteller i et videoopptak fra Rikshospitalet at hun tidligere trodde at hun var så stygg at hun aldri kom til å bli elsket.

På videoen viser Koht frem boken sin, som kommer i slutten av neste uke. Komikeren har vært ut og inn av sykehus de siste to årene etter at hun før jul i 2018 fikk påvist kreft med spredning.

«Etter all kreften og døden så skravler jeg enda mer enn før», skriver hun under videoen.

Det ferske klippet er også fra sykehuset, hvor hun nå må oppholde seg på grunn av en infeksjon. Likevel viser Koht stor entusiasme når hun forteller om boken, som er ført i pennen av journalist og forfatter Joachim Førsund.

– Jeg er ekstremt stolt! forteller hun.

53-åringen beskriver sitt eget liv som et eventyr og en heisatur.

– Når man har kreft med spredning, og har vært gjennom det jeg har vært gjennom, så har man lov til å bruke litt sterke ord. Og jeg tenker at det kan jeg bruke. Jeg er modig, sier Koht, som lover mye gøy, men også mye dramatikk i «Kohts bok».

Det nye videoklippet, som er postet på Facebook, viser Koht bilder fra da hun var på det tynneste – og forklarer at hun inni hodet sitt fortsatt tror hun ser sånn ut.

– Jeg er sjalu på meg selv. Da jeg var sånn, var jeg kanskje 79 kilo. Midje pupper, nydelig. Men til og med den gangen, tenk så bortkastet, følte jeg meg for tykk og tenkte: Jeg må gå ned fem kilo.

2010: Christine Koht på Toten for ti år siden. Foto: Geir Olsen, VG

For Koht er dette et viktig oppgjør å ta. Hun opplyser at hun nå veier 105 kilo, og at hun «ser merkelig ut». Samtidig forteller hun om møter med slanke mennesker, som uansett hvor tynne de er, vil ned i vekt.

– Vi kan ikke holde på sånn! Vi må slutte med det, sier hun og legger til at slanking er en av de tingene hun har brukt veldig mye tid på å skamme seg over.

– Jeg har jobbet med det – og tullet med det. Men jeg trodde faktisk, og nå skal si noe seriøst her, jeg trodde at jeg var så stygg jeg at jeg aldri kom til å bli elsket. Og så har jeg blitt så elsket, smiler hun.

Under videoen skriver Koht om bokslippet og det å snakke via video:

«Det er så gøy, for jeg opplever jo egentlig ingenting. Jeg syns det ble en veldig koselig og levende video.»

På 53-årsdagen sin i mai i år fortalte Koht på Facebook at hun hadde fått prøvesvar som viste at det ikke var spredning av kreften. Svekket immunforsvar og gjentatte infeksjoner gjør imidlertid helsetilstanden dårlig.

– Det er urettferdig at jeg aldri skal slutte å bli så syk, uttalte hun tidligere i september, etter 11 coronatester og mange akuttinnleggelser etter at hun tidligere i å ble skrevet ut og kunne reise hjem til Tønsberg.

Publisert: 17.09.20

