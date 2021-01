ARRESTERT: Rapper DaBaby ble for andre gang arrestert med pistol. Foto: Jordan Strauss / Invision

Rapperen DaBaby: Arrestert for besittelse av ladet pistol

Den Grammy-nominerte rapperen ble arrestert i Los Angeles for å bære et ladet våpen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Men senere ble han løslatt mot kausjon, melder The Guardian.

Jonathan Lyndale Kirk (29), bedre kjent under artistnavnet DaBaby, skal ha blitt tatt med en ladet og skjult pistol i den kjente og eksklusive handlegaten Rodeo Drive i Los Angeles torsdag.

Det var en ansatt i Gucci som ringte politiet. Den ansatte rapporterte om en gruppe menn som hadde våpen i linningen. Politiet skal da ha funnet en 9mm på Kirk og hans følge.

Rapperen ble anholdt mot en kausjon på 35.000 dollar, ifølge avisen.

I ettertid har han lagt ut bilder og videoer fra et musikk-studio på sin Instagram-konto.

DaBaby har ikke kommentert hendelsen selv.

I år er rapperen nominert til fire Grammy-priser. Kirk er mest kjent internasjonalt for sin hit «Rockstar» i 2020, men han slo gjennom med «Suge» i 2019. I tillegg har han ifølge The Guardian to ganger toppet USAs albumlister.

Rapperen har tidligere blitt arrestert med skjult håndvåpen på seg. I 2019 ble Kirk funnet skyldig i å bære et skjult våpen etter en skytehendelse i en Walmart-butikk i North Carolina som etterlot en 19 år gammel mann død.

Kirk sa den gang at han var involvert, men at han handlet i selvforsvar. I januar 2020 ble han arrestert og siktet for ran og vold etter flere separate hendelser. Voldssiktelsen ble senere droppet.