INFLUENCERE: Isabel Raad og Sofie Karlstad har til sammen nesten 500.000 følgere på Instagram. Foto: FRODE HANSEN / ANNIKEN ARONSEN

Reagerer på influencere på reise: − Sårt å se folk gi blaffen

Norske influencere deler glansbilder fra utenlandsturer midt i pandemien. Det får den coronasmittede kjendislegen Wasim Zahid og realityprofilen Maria Moen til å reagere.

Regjeringens og helsemyndighetenes råd er klare: Alle utenlandsreiser som ikke er høyst nødvendige, skal unngås.

Likevel har flere norske influencere den siste tiden tatt turen til utlandet, og postet innhold av dette på sosiale medier.

Dette gjelder blant annet Isabel Raad (26) og Sofie Karlstad (23), som til sammen har nesten 500.000 følgere på Instagram. De har tilsynelatende begge reist til Dubai.

– Man har et særskilt ansvar som påvirker. Hva man gjør som privatperson er opp til hver enkelt, men når man når ut til så mange unge, har man har et særlig ansvar, sier kjendislege Wasim Zahid til VG.

VG vet ikke bakgrunnen for influencernes opphold, eller hva de gjør der, annet enn hva man kan se på sosiale medier.

I forrige uke snakket Isabel Raad om kritikken på sosiale medier, og at hun vurderte å forlenge Dubai-oppholdet i podkasten sin.

VG har en rekke ganger forsøkt å komme i kontakt med både Isabel Raad og Sofie Karlstad, uten hell.

– Skaper dårlig stemning

Zahid er kjent fra NRK-serien «Hva feiler det deg?», og han har i overkant av 60.000 abonnenter på YouTube.

Torsdag opplyste den kjente legen at han er coronasmittet.

– Hva tenker du om folk som generelt reiser nå?

– Jeg tenker at rådene fra helsemyndigheter er helt klare. Man skal unngå alle reiser som ikke er strengt tatt nødvendige.

Han mener det er uheldig at influencere dra på utenlandsreiser som tilsynelatende ikke ser ut til å være høyst nødvendige.

LEGE: Wasim Zahid sier man har et særskilt ansvar som påvirker. Foto: Karin Beate Nøsterud

– Det er veldig mange som nå er lei, som har vært hjemme lenge, og som kunne tenkt seg å komme seg ut, sier han og legger til:

– Jeg synes det skaper dårlig stemning, for her er poenget at man skal stå sammen, det skal være solidaritet og man skal løse dette i fellesskap. Da blir det i min mening feil å gjøre ting som er i strid med det som er smitteforebyggende.

Statsministerens ønske

VG har henvendt seg til Statsministerens kontor og spurt om hva Erna Solberg tenker om influencere som legger ut innhold fra reiser. Statssekretær Rune Alstadsæter (H) sier følgende:

– Statsministeren ønsker at alle følger regler og anbefalinger for å holde kontroll på pandemien.

– Sårt å se folk gi blaffen

På Instagram har realityprofil Maria Moen reagert på Dubai-reisene.

– Jeg har ikke noe imot dem som velger å reise. Det jeg har noe imot er å dra i coronatiden. Etter jul ble vi bedt av Erna om å ikke dra på besøk til nære og kjære. På grunn av det er det mange som sliter og som er ensomme, nettopp fordi de følger rådene, sier hun til VG og legger til:

– Og nå skal de bli øst ned med bilder av influencere på reise?

Hun forteller at hun har mottatt henvendelser fra følgere som takker for at hun belyser tematikken.

– Hvis noen bryter reglene ved å snike til seg én klem, ta en øl med en venn for mye eller dra på besøk tross anbefalingene, så får det være opp til hver enkelt. Men hold det for deg selv – ikke lag inspirerende innhold om at du bryter med myndighetenes anbefalinger.

– Misunnelse kan vekkes

Wasim Zahid er opptatt av å dele innhold om helse og forebygging av sykdom med sine følgere.

– Det kan godt hende at influencerne har sitt på det rene, at de har tatt sine forholdsregler. Jeg tenker mer på hvilke effekt det har på de tusenvis av folkene som ser på, som selv har lyst til å reise.

Han er også redd for at det kan føre til økt reisevirksomhet, og at vi får mer trafikk.

– Jeg tenker at litt misunnelig kan vekkes. Det blir som å flashe med det de gjør: «Se hva jeg gjør, som de fleste andre ikke kan gjøre.» Det blir litt skryt, og det tenker jeg er feil.

Både Karlstad og Raad har sagt i sine profiler at de tar forholdsregler og følger regler for karantene og testing, noe Moen synes er bra.

– Ja, og det er viktig. Isabel dokumenterer også at hun følger karantene- og testregler, og det er bra.

Isabel Raad har sin podkast «Suzy & Conny» og på sosiale medier sagt at flertallet av følgerne gjerne vil se innhold fra Dubai-reisen.

– Jeg synes kanskje det er litt tynt. Det er ansvarsfraskrivelse, sier Moen, og legger til:

– I would love to see my self at the beach – men det går ikke nå.

REAGERER: Maria Moen reagerer på at influencere reiser til Dubai i pandemien og attpåtil lager innhold av det. Foto: Janne Møller-Hansen

– Hvorfor ikke?

– Nå sitter en hel nasjon, unge og gamle, og unge som spesielt mister helt utrolig viktige ting i etableringsfasen. De mister russetid, konfirmasjon og sosiale kontakter. Det sliter på psyken til hele befolkningen, sier Moen.

– Derfor er det ekstra sårt å se folk gi såpass blaffen ved å reise. Spesielt de som står foran med store plattformer, som har store roller som påvirkere.

Hun påpeker at hun selv har en langt mindre profil enn Karlstad og Raad, og at hun derfor stusser på hvorfor de velger å vise frem så mye fra reisene. Til slutt understreker hun at det er viktig å følge retningslinjene til enhver tid.

I tillegg er Moen forundret over at man i det hele tatt velger å reise til Dubai. De forente arabiske emirater har tidligere blitt kritisert for brudd menneskerettigheter, og influencere og Norwegian ble i 2019 kritisert for å arrangere sponsede turer til Dubai nettopp på grunn av dette.

– Det finnes mange andre nydelige steder å reise, men her er det influencere som maler et glansbilde av Dubai som ferieparadis – og attpåtil i en pandemi hvor vi skal holde oss hjemme.